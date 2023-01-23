上水單車遊｜訪龍潭觀音古廟踩入古洞水塘　福利冰室午膳懷舊風味

周一吹東北風，天氣清涼，較為乾燥，小組踩車，上水單車公園起步踩去丙崗。

（出發日期：2022年10月24日）



經大隴實驗農場去蕉徑龍潭古廟，拍照後踩回古洞南入古洞水塘，打完卡出古洞街市熟食中心午膳。

▼按圖看清路線及沿途風景，去龍潭古廟及古洞水塘👇👇👇

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飯後，踩古洞路接單車徑回河上鄉，過虎地坳至軍地，村路入下山雞湖。拍過照經上山雞乙出坪輋路，踩至迴旋處接單車路出粉嶺。隊友回上水交車，呀喵踩回大埔家，下午4 時到達，共踩45公里。今日遊村好好玩，多謝敬哥、明哥帶隊，多謝隊友參與。

▼按圖看清路線及沿途風景，古洞路接單車徑回河上鄉、下山雞湖👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】