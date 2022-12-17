馬鞍山單車遊｜大水坑單車公園上梅子林　往烏溪沙踩到榕樹澳折返

季候風來襲，周一天晴乾燥，小組約踩單車，上午11時大水坑單車公園起步。

（出發日期：2022年10月10日）



先踩去梅子林路試試上斜，入引水道盡頭拍張照，原路折返梅子林路口，走單車路出烏溪沙碼頭。

▼按圖看清路線及沿途風景，梅子林路入引水道、烏溪沙碼頭👇👇👇

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再沿路出泥涌，轉入村徑沿海邊經瓦窰頭至企嶺下老圍，接引水道踩往榕樹澳，抖抖又起程原路折返踩去井頭村，入村經海邊小路踩至碼頭看小島（三杯酒）。

打卡後踩回井頭村下午茶，3時多回程，隊友踩回大水坑交車，呀喵與明哥繼續踩回大埔、上水，四時半回到大埔，共踩了59公里，雙膊及手有點攰，今日路程不短，但好好玩的路線，多謝敬哥及明哥帶領。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿路經泥涌、瓦窰頭，榕樹澳、井頭村👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】