杭州亞運直擊︱香港壁球混雙摘史上首銅　或一生人一次：很可惜

杭州亞運新設混雙壁球項目，港隊派兩隊組合迎戰，黃祉謙／李嘉兒昨日擊敗隊友湯芷穎／鄧銘漮晉級，今日四強遇上印度組合，卻在領先一局下反勝為敗，在不設銅牌戰下收穫銅牌。

同是29歲的黃／李組合經歷磨合、低潮期一路走來，終以獎牌作回報，但機會可能一生只得一次。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



「臨尾關鍵位，我應該......應該可以做得更好，一、兩分足以改變局面，好可惜。」李嘉兒賽後在黃祉謙身旁默默落淚，她一度語塞，跑離混合採訪區一會後折返，但說話時依然眼泛淚光。黃祉謙見狀，拍一拍她的膊頭，「不需要太自責，輸波大家都有打得不好的地方，不必放大自己（的失誤）。」

這隊組合去年始被教練安排合作，兩人之前連聊天也不多，互不清楚對方性格，初期相處上有磨擦。黃祉謙解釋：「大家執著的事不同，有點意見不合，她喜歡放大去看，我比較求其、不太在意某些事，幸好最尾找到平衡點。」

李嘉兒也深明兩人為今次亞運、各自付出、改變、遷就了多少，例如要比兼顧單打的隊友花更多時間練習、睇片，「幾個月前的成績仍不太好，我們解決了問題、認真準備，放大對方強項，互補不足，這經驗很難得，所以如果下屆仍有混雙，仍想跟他做拍檔。」

黃祉謙也希望，兩人能在下次再度攜手，站上頒獎台更高的位置，「其實這機會可能一生人得一次，因為下屆未必有混雙，加上我們年紀也不小了，在這舞台，大家都想拿金牌，慶幸也讓大眾看見我們的拚搏精神。」分別在女團及混雙取得一銀一銅的李嘉兒，就這樣總結：「不算最美滿，但盡了力就足夠。」