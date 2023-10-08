中國亞運破紀錄奪201金　分析三大金牌庫　四項目「大意失杭州」

中國隊成為今屆杭州亞運的大贏家，不但穩居獎牌榜首，更憑主場之利打破廣州亞運199面金牌的紀錄，總共取得201金。中國隊還贏得111銀及71銅，總共383枚亞運獎牌。

分析中國的獎牌分佈，在田徑及游泳兩大主要皆有明顯進步，另外受惠射擊大幅增加細項，中國在這個強項的金牌可說盆滿缽滿。維持跳水、體操及武術三大傳統強項的優勢以外，中國在新增的電競及棋類運動也有掃金能力，達成破亞運紀錄的金牌數目。



【進步最大獎牌庫】

田徑（今屆19金/上屆12金）

在大型運動會，田徑向來是獎牌最多的大項。中國隊今屆在田徑大有進步，由上屆的12金增加19金。最難得的是，中國在最具代表作性的男女百米飛人皆贏得金牌。雖然亞洲紀錄保持者蘇炳添避戰，但謝震業仍能為中國贏得男子100米金牌，而在女子方面就由葛曼棋摘金。

中國跑手陳佳鵬（左起）、嚴海濱、謝震業、陳冠鋒為中國隊贏得男子4x100米接力冠軍。

李玲贏得女子撐杆跳冠軍。（新華社）

游泳（今屆28金/上屆19金）

上屆亞運，中國在游泳池跟日本平分秋色，兩隊各贏19金，但今屆中國就獨霸游泳池，增至28金，獎牌總數比日本、韓國相加還要多。上屆中國靠孫楊，而今屆就湧現多位獨當一面的世界級泳將，「蝶后」張雨霏橫掃6金，「蛙王」覃海洋、李冰潔和徐嘉余各有5金。

女子50米蝶泳決賽後，l張雨霏與日本泳手池江璃花子合照。（楊宇翹攝）

楊浚瑄（左一）、張雨霏、覃海洋、徐嘉余一起手拖手跳上頒獎台，贏得混合4×100米混合接力冠軍。（新華社）

射擊（今屆16金/上屆8金）

今屆中國隊的射擊金牌是上屆的一倍，因為射擊大幅增加細項，令中國在這個強項橫掃更多金牌。上屆亞運，射擊誕生20金，而今屆加到33金，增加了很多團體射擊賽。在細項大增下，中國的射擊金牌由8面升至16面。黃雨婷取得三金，在女子10米氣步槍、女子10米氣步槍團體和混合團體10米氣步槍得冠軍。

盛李豪（左）、黃雨婷贏得10米氣步槍混合團體冠軍。（新華社）

【穩定發揮獎牌庫】

皮划艇（今屆12金/上屆10金）

皮划艇兩屆都產生16面金牌，今屆中國隊的金牌微增至12面。在靜水的女子項目，中國盡攬各距離的6面金牌，另外在激流的男子兩金也是由中國運動員贏得。

皮划艇激流迴旋，中國的黃娟贏得女子單人划艇冠軍。（新華社）

划艇（今屆11金/上屆9金）

今屆划艇誕生14金，中國就佔了11金，餘下3面由烏茲別克得其二，香港隊得其一。張亮為中國贏得男子單人雙槳，並拍隊友劉治宇贏得雙人雙槳。在烏茲別克摘金的男子四人單槳及女子單人雙槳，中國都能夠奪得銀牌。

張亮（左）奪得男子單人雙槳冠軍後，與季軍的香港選手趙顯臻擁抱致意。（新華社）

跳水（今屆10金/上屆10金）

這是一個沒有什麼驚喜的項目，跟上屆一樣，中國隊橫掃所有金牌，如果是單人項目，更包辦前兩名。跳水仍然是中國最可靠的傳統金牌庫。深受歡迎的女將全紅嬋今屆贏得個人10米高台冠軍，並與隊友陳芋汐獲雙人10米高台金牌。

全紅嬋（右）及陳芋汐以無敵姿態贏得女子雙人10米高台冠軍。（新華社）

武術（今屆11金/上屆10金）

今屆武術產生15金，中國佔11金，餘下由伊朗得兩金，印尼及澳門各一。在女子的6面金牌中，除了長拳由澳門隊的李禕奪得，其餘5面皆是中國隊的囊中物。在男子太極拳太極劍全能，港隊代表許得恩就是敗於中國隊的高浩楠手下得銀牌。

武術的散打男子56公斤級，中國選手江海東贏得冠軍。（新華社）

體操（今屆10金/上屆10金）

中國隊在體操的金牌數與上屆持平，同樣壟斷彈床的兩金，亦將男團及女團兩面金牌收進囊中。張博恆及左彤分別為中國隊贏得男、女子個人全能金牌。張博恆今屆袋3金，男團及個人全能外，他還贏得單槓冠軍。

體操男子全能決賽，中國選手張博恆奪冠。（新華社）

【新興獎牌庫】

電競（今屆4金）

電競是上屆的表演項目，今屆被列為正式項目。今屆電競有7個遊戲項目，當中不少是中國的強項，例如夢三國2、傳說對決及和平精英。中國隊在電競贏得4面金牌。韓國贏得兩金，包括在最受歡迎的英雄聯盟，而泰國就在足球在線包辦冠亞軍。

夢三國2決賽中，由周珂、姚興、郭潤民、付豪傑、程虎、程龍組成的中國隊擊敗香港隊，獲得冠軍。（新華社）

棋類（今屆7金）

象棋、圍棋及國際象棋在2010年廣州亞運曾經是比賽項目，13年後的今屆再回歸亞運。中國在象棋的優勢最大，橫掃3金，而在男子個人及女子個人更加全取金、銀牌。國際象棋誕生4金，中國亦佔3面。圍棋方面，中國只贏得女團金牌，柯潔在男子個人失金，之後在男團再輸得銀牌。

中國在圍棋得一金兩銀，在男子個人及團體皆得亞軍。（新華社）

【大意失杭州項目】

乒乓球女雙（沒有獎牌）

乒乓球向來是中國的強項，目標一直是盡攬所有金牌，今屆差點做到，只有女雙未能奪金。女雙的失威不但是沒有金牌，連一面獎牌也沒有，陳夢/王藝迪及孫穎莎/王曼昱的「雙保險」一齊八強止步。最後，由韓國的田志希/申裕彬得金牌。

陳夢/王藝迪在女雙8強止步。（杭州亞運共享圖片）

男子籃球（1銅）

中國男籃賽前被視為大熱門，在賽程撞期下，部分亞洲強隊都不太重視，例如日本只派二隊，並非征戰世界盃的陣容，而菲律賓也是半力出戰。在4強，中國男籃爆冷以76：77不敵菲律賓，無緣決賽，最後在季軍戰贏中華台北得銅牌。

中國男籃上台領銅牌，人人都不太高興。（新華社）

女子足球（1銅）

女足的情況跟男籃相似，集天時地利人和，以冠軍為目標，而最大對手日本則派年輕球員參加亞運。不過，女足在4強被日本上半場攻入4球，終以3：4落敗，無緣決賽，最後大炒烏茲別克7球得銅牌。

女足準決賽，中國不敵日本。（新華社）

女子舉重（1金3銀1銅）

舉重今屆產生14面金牌，中國隊在男子方面贏得4金，但在女子方面則得只得一金，被朝鮮比下去；只有在87公斤級，沒有朝鮮選手參加下，中國由梁小梅得到唯一一面女子舉重金牌。總結舉重項目，朝鮮6金居首，中國以5金次之。