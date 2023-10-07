杭州亞運｜李詩灃威震羽毛球場男團贏到男單　八戰全勝不失一局

杭州亞運羽毛球男單決賽，中國代表李詩灃以23：21、21：13擊敗師兄石宇奇，贏得金牌。

李詩灃在之前男團三戰皆捷，幫助每場都先落後的中國羽毛球隊反敗為勝，成為男團亞運封王的關鍵人物。之後出戰男單，李詩灃依然大勇，連挫日本、印尼及印度好手，到決賽贏石宇奇。更難得的是，李詩灃今屆亞運全以2：0局數勝出。



李詩灃在決賽直落贏2：0得男單金牌。（路透社）

在周六（7日）下午的男單決賽，同門師兄弟交鋒，27歲的石宇奇對23歲的李詩灃，兩人十分熟路，首局分數咬住上。打到尾段，李詩灃稍佔優勢，石宇奇往往是落後追分的一方。兩人網前短波交鋒，石宇奇落網；李詩灃再在網前「食叉燒」一殺，李詩灃連取兩分領先17：15。

李詩灃在決賽仍發揮水準，表現明顯比石宇奇好。（路透社）

雖然石宇奇追回16：17，但李詩灃很有侵略性，上網連殺，再拉開18：16，之後把握石宇奇網前波太高，即刻取分，領先到19：16。可惜李詩灃太心急殺落網，石宇奇追到17：19。李詩灃後場想放波到網前但落網，被追到18：19。李詩灃以一板大斜角扣殺，石宇奇飛盡救也落網。李詩灃領先20：18，先有game point機會。

石宇奇連救game point，他先回敬大斜角扣殺，追近至19：20。石宇奇開波，李詩灃心急撲上去打出界，兩人打成20：20。兩人輪流打後場波出底線，打成21：21。石宇奇放網，李詩灃網前勾對角得手。李詩灃扣殺，石宇奇救到去網前，李詩灃以一記擦網短波取勝。首局兩人打了32分鐘，由李詩灃贏23：21。

石宇奇決賽落敗得銀牌。（路透社）

在第二局，李詩灃乘勝追擊，初段便建立優勢，以搶網及扣殺壓制石宇奇，一度拉開到10：5的分差。在領先10：6時，李詩灃要求醫護人士入場，看一看他的左腳。醫護人士為他的左腳噴止痛噴霧。

李詩灃的移動似乎不受傷患影響，逐步拉開至14：7的差距。石宇奇可能手風不太順，亦可能心急而落點太盡，時有出左右邊界，就算他拼命反撲，分差仍維持在6至7分左右。

李詩灃第二局贏得更輕鬆。（路透社）

對打多板後，石宇奇反手落網，李詩灃領先到18：10。李詩灃打後場出底線，石宇奇判斷正確，追至11：18。石宇奇網前短波，李詩灃想勾後場但落網，再追至12：18。兩人得分梅花間竹，李詩灃領先19：13。

李詩灃贏得男單金牌。（路透社）

李詩灃後場跳殺，石宇奇救到，李詩灃趕到網前再反手一板。石宇奇救到，高波差點笠過李詩灃，後者跳盡仰後打得到回去，石宇奇放短波失敗落網，李詩灃領先20：13。李詩灃開波，石宇奇直接打出邊線，李詩灃贏21：13，直落兩局擊敗石宇奇，贏得亞運男單金牌。

李詩灃今屆亞運八戰全勝，不失一局，摘得男單及男團兩金。（新華社）

李詩灃今屆的表現如同中國的羽毛球戰神。在之前的男團，中國的首號單打球手石宇奇一而再失準，每場皆負，所以中國隊由8強打到決賽都要在先落後場數0：1下打逆境波。幸好，負責第三場的二號單打球手李詩灃十分穩健，每戰皆捷，幫助中國隊在8強反勝中華台北，4強反勝日本，再到決賽反勝印度。

李詩灃不失一局闖金牌戰 挑戰中國一哥石宇奇

李詩灃在男單準決賽贏普蘭奈（右二），決賽再贏石宇奇（左一）。（路透社）

之後參加男單賽事，李詩灃仍然遇神殺神，淘汰巴基斯坦的穆拉德阿里、日本的西本拳太、印尼的真庭（Anthony Sinisuka Ginting）、印度的普蘭奈（H.S. Prannoy）打入決賽，再在中國打吡擊敗師兄石宇奇。更難得的是，由3場男團到5場男單，李詩灃這8場勝仗皆不失一局，全以直落兩局取勝。

李詩灃杭州亞運八戰全勝成績

【男團8強】21：14、21：12勝中華台北的王子維

【男團4強】21：16、21：10勝日本的常山幹太

【男團決賽】24：22、21：9勝印度的施里簡夫（Srikanth Kidambi）

【男單32強】21：11、21：11勝巴基斯坦的穆拉德阿里（Murad Ali）

【男單16強】21：14、21：16勝日本的西本拳太

【男單8強】21：13、21：17勝印尼的真庭（Anthony Sinisuka Ginting）

【男單4強】21：16、21：9勝印度的普蘭奈（H.S. Prannoy）

【男單決賽】23：21、21：13勝中國的石宇奇