杭州亞運｜羽毛球決賽五連環中國得三金　李詩灃挫石宇奇男單奪冠

杭州亞運羽毛球最後一個比賽日（7日），下午連續舉行5場決賽，依次序為混雙、男雙、男單、女雙及女單。中國隊在這5項羽毛球決賽中坐一金望四金，李詩灃及石宇奇在男單上演中國打吡，另外鄭思維/黃雅瓊、陳清晨/賈一凡及陳雨菲就分別在混雙、女雙及女單爭金。

鄭思維/黃雅瓊在第一場混雙決賽以21：15及21：14擊敗日本組合，為中國贏得金牌。接下來的男雙決賽，由印度組合擊敗韓國封王。在第三場的男單決賽，由李詩灃贏石宇奇得金牌。在第四場的女雙決賽，陳清晨/賈一凡擊敗韓國組合得冠軍。最後一場女單，韓國的安洗瑩以2：1贏中國的陳雨菲摘金。



杭州亞運的羽毛球項目共有7面金牌誕生，男團及女團日前已經完成。中國在男團決賽擊敗印度封王，但中國就在女團決賽失利，不敵由安洗瑩領軍的韓國隊。餘下的5面金牌都會在今日誕生。

混雙決賽：

鄭思維/黃雅瓊【中國】 21：15、21：14 渡邊勇大/東野有紗【日本】

+ 3

男雙決賽：

崔率圭/金元浩【韓國】 18：21、16：21 蘭基里迪（Satwiksairaj Rankireddy）/舒爾迪（Chirag Shetty）【印度】

印度組合男雙封王。（路透社）

韓國組合得男雙亞軍。（路透社）

男單決賽：

李詩灃【中國】 23：21、21：13 石宇奇【中國】

李詩灃在決賽直落贏2：0得男單金牌。（路透社）

同門師兄弟交鋒，27歲的石宇奇對23歲的李詩灃，兩人十分熟路，首局分數咬住上。打到尾段，李詩灃稍佔優勢，石宇奇往往是落後追分的一方。兩人網前短波交鋒，石宇奇落網，李詩灃再在網前「食叉燒」扣殺，李詩灃連取兩分領先17：15。

雖然石宇奇追回16：17，但李詩灃很有侵略性，上網連殺，再拉開18：16，之後把握石宇奇網前波太高，即刻取分，領先到19：16。可惜李詩灃太心急殺落網，石宇奇追到17：19。李詩灃後場想放波到網前但落網，被追到18：19。李詩灃以一板大斜角扣殺，石宇奇飛盡救也落網。李詩灃領先20：18，先有game point機會。

石宇奇連救game point，他先回敬大斜角扣殺，追近至19：20。石宇奇開波，李詩灃心急撲上去打出界，兩人打成20：20。兩人輪流打後場波出底線，打成21：21。石宇奇放網，李詩灃網前勾對角得手。李詩灃扣殺，石宇奇救到去網前，李詩灃以一記擦網短波取勝。首局兩人打了32分鐘，由李詩灃贏23：21。

石宇奇決賽落敗得銀牌。（路透社）

在第二局，李詩灃乘勝追擊，初段便建立優勢，以搶網及扣殺壓制石宇奇，一度拉開到10：5的分差。在領先10：6時，李詩灃要求醫護人士入場，看一看他的左腳。醫護人士為他的左腳噴止痛噴霧。

李詩灃的移動似乎不受傷患影響，逐步拉開至14：7的差距。石宇奇可能手風不太順，亦可能心急而落點太盡，時有出左右邊界，就算他拼命追趕，分差仍維持在6至7分左右。

對打多板後，石宇奇反手落網，李詩灃領先到18：10。李詩灃打後場出底線，石宇奇判斷正確，追至11：18。石宇奇網前短波，李詩灃想勾後場但落網，再追至12：18。兩人得分梅花間竹，李詩灃領先19：13。

李詩灃後場跳殺，石宇奇救到，李詩灃趕到網前再反手一板。石宇奇救到，高波差點笠過李詩灃，後者跳盡仰後打得到回去，石宇奇放短波失敗落網，李詩灃領先20：13。李詩灃開波，石宇奇直接打出邊線，李詩灃贏21：13，直落兩局擊敗石宇奇，贏得亞運男單金牌。

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女雙決賽：

陳清晨/賈一凡【中國】 21：18、21：17 白荷娜/李昭希【韓國】

陳清晨/賈一凡慶祝決賽贏波。（路透社）

陳清晨/賈一凡為中國奪得女雙金牌。（路透社）

女單決賽：

安洗瑩【韓國】 21：18、17：21、21：8 陳雨菲【中國】

羽毛球女單決賽壓軸上演，安洗瑩與陳雨菲合演一場巔峰對決。安洗瑩取得首局後，一度受膝傷困擾，被陳雨菲追平，安洗瑩調整過後決勝局再次展現「世一」威力，擊敗陳雨菲，贏得羽毛球女單金牌。

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杭州亞運．羽毛球︱安洗瑩在首局尾段一度要治療膝傷。（路透社）