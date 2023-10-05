杭州亞運︱中國女籃幾乎重演男籃被逆轉一幕　最後一擊挫日本奪金

周三晚男籃四強戰，中國白白浪費20分領先優勢，末段遭菲律賓神奇逆轉勝；周四晚女籃金牌戰，中國隊幾乎重演男籃被反勝一幕——曾經領先17分，最後一節兩度被追平，為賽事掀起高潮。



杭州亞運．籃球︱女籃金牌戰中國對日本，中國隊主將李夢投射得手。（路透社）

中國女籃兩度領先17分

女子籃球金牌戰由中國對日本。首節身材佔優的中國，內、外圍投射皆發揮水準，尤其李夢在首節尾段憑中距離及三分球連取5分，助中國以26：16領先10分。

第二節中國兩度將分數拉開至17分差距，兩軍實力不相伯仲，這個比數令人意外。日本的林咲希及時挺身而出，攻入兩記三分球兼為隊友送上助攻，靠外圍投射及高速入楔逐漸收復失地，半場日本力追至40：45的5分差距。

杭州亞運．籃球︱日本的林咲希及時挺身而出，收復失地。（路透社）

最後一節日本二度扳平

第三節雙方戰情膠着，中國以57：51保持6分領先優勢，比賽進入最後一節。

日本持續追分，剩下4分59秒中國失誤被日本截得皮球，投入兩分再博得and1，追至61：64，繼而趁中國攻勢未能得分，日本把握機會追平65：65。李緣的三分球，助中國68：65再領前，不過戲肉還未到。

杭州亞運．籃球︱李緣的三分球，助中國68：65再領前。（路透社）

峰迴路轉的最後兩分鐘

王思雨攻入兩分，倒數1分58秒，中國以70：65又拉開5分。關鍵時刻，日本又是靠林咲希追至67：70。雙方均浪費了入球機會，最後37秒，赤穗向日葵搶得進攻籃板再拿下兩分，69：70，日本追至1分之差。

王思雨助攻李夢得手，72：69，中國重獲3分優勢。剩下17秒，今仗表現神勇的林咲希攻入今仗個人第五個三分球，為日本追成72：72平手。

杭州亞運．籃球︱女籃金牌戰中國挫日本奪金。（路透社）

最後13.8秒，末段愈戰愈勇的日本竟犯下失誤，讓王思雨無人看管下輕鬆入楔取得重要兩分。

當時日本隊尚有9秒足以搶分，可惜最後一擊籃下失手，中國隊在驚濤駭浪下終以74：72險勝日本贏得金牌，不用重演中國男籃準決賽被菲律賓末段大逆轉的恥辱一幕。

日本隊靠林咲希的三分球與中國隊糾纏到底，她全場在三分線外8次起手入5球，攻入全場並列最高的17分，日本只有她和高田真希得分達雙位數；反觀中國隊除李夢同樣攻入17分外，另外有4位隊友得分「上雙」。