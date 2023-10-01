杭州亞運｜羽毛球女團中國摘銀　韓國決賽三場全勝不失一局奪金

杭州亞運的羽毛球女子團體決賽，韓國直落3場擊敗中國，贏得金牌。



安洗瑩在第一場單打輕鬆地擊敗陳雨菲。（新華社）

韓國這場決賽不失一局，直落3場勝出。首場單打，世界排名第1的安洗瑩以21：12及21：13先贏世界第3的陳雨菲，為韓國先下一城。

在第二場雙打，女雙世界排名第2位的韓國組合李昭希/白荷娜以21：18及21：14贏排名第1位的陳清晨/賈一凡。在5場3勝制，韓國領先場數2：0。

在第三場單打，中國非勝不可，派出的何冰嬌世界排名第5，牌面比排18位的韓國對手金佳恩高，但金佳恩直落贏23：21及21：17，助韓國以場數3：0擊敗中國奪金。

賽後，女雙的陳清晨及賈一凡接受訪問，表示已經盡力而為，對賽果感到可惜。賈一凡說：「比賽就是有輸有贏，她們是世界排名第二，我們是第一，我們不能保證每次遇到她們都能贏。」

「今天最大的對手是自己，我在場上非常想贏，已經在努力調動自己了，可是對手打得也非常好，結果不是輸就是贏，不是負就是勝。很可惜，沒有為團隊拿到分數。」

在陳清晨（左）受訪期間，賈一凡不禁哭起來。（微博片段截圖）

賈一凡表示狀態不如之前世錦賽及中國公開賽，但這個不是輸波的理由，她已經盡力調整到最好，她有點激動地說：「我是人，我不是神，我也想贏，我沒有太多這個……」她開始哽咽。之後在拍檔陳清晨接受訪問期間，賈一凡忍不住哭起來，不斷用毛巾拭淚。