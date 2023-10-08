游泳世界盃｜何詩蓓200自創賽事紀錄奪金　「游完400較想像中累」

一連三站的游泳世界盃，首站柏林站周六（7日）上演第二日賽事，港將何詩蓓晉身200米自由泳決賽，並順利刷新賽事最佳時間贏得冠軍。



今屆游泳世界盃共有三站，一連三周上演、每周的星期五至日上演，首站在德國柏林舉行，第二及第三站在雅典及布達佩斯。由於是奧運前一年，今屆世界盃由短池（25米）賽事轉成長池（50米）賽事。

何詩蓓早前在杭州亞運勇奪2金1銀3銅。（楊宇翹攝）

何詩蓓周五已先奪得一面女子400米自由泳銅牌，同時刷新香港紀錄；周六出戰女子200米自由泳，她下午先在初賽第5組游1分58.79秒排第1、總成績第2名爭入決賽。首名晉級的是新西蘭泳手Erika Fairweather，她以1分57.12秒第1名入決賽，這位19歲泳手擅長中長距離自由游，去年短池世界錦標賽獲得400及800米自由泳銀牌，也是今年長池世錦賽400自銅牌得主。

緊隨何詩蓓身後以第3名入決賽的，尚有荷蘭泳手Marrit Steenbergen，她是應屆長池世界錦標賽的50米自由泳銅牌、亦是去年短池世錦賽200自及100自雙料銅牌。

凌晨0時40分舉行的200米自由泳決賽，在第5泳道出戰的何詩蓓，頭50米率先觸池，並一路領放到底，以1分55.10秒刷新賽事紀錄贏得冠軍，惟這個時間跟她保持的1分53.92秒有一定差距。

賽後她說游畢400米自由泳後，較她想像中更累，「不過200自是我最喜歡的項目，所以我總是會全力以赴」。她對今場200自的時間尚算滿意，「希望之後的成績會更好，畢竟這只是第一站。」

早前已舉行的女子100米背泳初賽，17歲港將張心悅在第4組游1分02.53秒，小組排第6、總成績第10未能晉身決賽。