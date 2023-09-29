杭州亞運直擊︱港泳隊大豐收　接力遞補奪銅　教練：好運是應得的

香港游泳隊完成杭州亞運所有賽事，港隊最後一個比賽於女子4X100米混合泳接力，憑何詩蓓、歐鎧淳、簡綽桐及譚凱琳以第四名觸池，惟原本排第三的新加坡隊被取消資格下，港隊補上奪得銅牌。

在眾多師姐身旁，21歲的簡綽桐直至今晚才首度代表香港出戰接力項目決賽，終贏下首面亞運獎牌。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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杭州亞運．游泳︱女子4X100米混合泳接力，何詩蓓、歐鎧淳、簡綽桐及譚凱琳再獲一面銅牌。（楊宇翹攝）

簡焯桐上屆有份參與4X200米接力初賽，助港隊取得晉級資格，雖然港隊結果奪銅，但她無緣在決賽上陣。這位女生今晚終迎來首次團隊項目的決賽，「比賽前在想，很感激自己能代表香港，我為整個團隊而自豪。游決賽是第一次，沒有想太多有關獎牌的事，只想做好自己及細節。」

杭州亞運．游泳︱簡綽桐終迎來首次團隊項目的決賽。（楊宇翹攝）

她把這份自豪變作在泳池內的動力，即使在100米蝶泳最後階段已筋疲力盡，仍然咬緊牙關；上水時一度抽筋，需要隊友攙扶上水。「回來的時候『拉車』，都要頂埋佢，為香港、全部人、自己，咩都值得。」最終收穫個人第一面亞運獎牌，也算是有份量的回報。

杭州亞運．游泳︱新加坡被DQ，港隊得悉獲銅牌一刻。（楊宇翹攝）

無獨有偶，上屆亞運同一個項目，港隊決賽也受惠於中國跟韓國被DQ而摘銀。6日內已游第8場比賽的譚凱琳指，雖然體力受到考驗，但游接力時仍要專注、小心，「跳落水之前仍很驚，提自己不能夠亂跳，因為最後一日大家很累，什麼事情都可以發生。最後發現，原來我們都頂得住，在疲勞下仍做到想要的成績。」

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香港泳隊今屆成績表為2金2銀3銅，當中何詩蓓有份參與2金1銀3銅，連同2014仁川亞運那屆3面接力銅牌，個人在亞運累積2金1銀6銅，追平「大師姐」施幸余的9面獎牌（1銀8銅）香港運動員紀錄。總教練陳劍虹表示，港隊今屆陣容齊整，已幾乎「做到最盡」，強調仍要「居安思危」。

他特別點名讚揚拚命的歐鎧淳、何詩蓓跟何甄陶，「加上我們有些好運，但好運永遠留給有準備的人，所以今次我們的好運是應得的。」