杭州亞運足球｜港足失銅牌　謝家榮落淚道歉：我哋真係盡咗力

港足在亞運男子足球銅牌戰0：4不敵烏茲別克，但仍以第4名創下港隊在亞運男子足球項目的最佳成績。

完場後眾將筋疲力竭，難掩失望，門將謝家榮接受HOY TV直播訪問時不禁聲淚俱下，表示全軍都已盡力，「對唔住，差一步，我哋已經盡咗力……」



謝家榮完場後失落地坐在球場上低頭良久，才慢慢起身離開，他仍向場邊觀眾致意，同時接受HOY TV訪問，他先講述大敗的原因：「上一場（4強對日本）和今場都是上半場踢得還好，但下半場散晒，大家都盡力了，包括我自己，但下半場體能捱不住了，60分鐘後，連跑動都吃力，即使想到什麼都做不到，我們短時間內踢6場，輪換程度也不高……」

杭州亞運：謝家榮在銅牌戰結束後坐在地上良久。（林靄怡攝）

緊接，謝家榮不住道歉：「沒能拿到銅牌回香港，好可惜，要說對不起，香港好多人支持我們，踢4強的時候我們想入決賽，踢銅牌戰就想拿到銅牌，去報答大家的支持，可惜還是差半步。」他越說越激動，「希望有一日可以在亞運爭取獎牌，而不是像今次那樣，靠一些運氣和一些超水準發揮，才入到4強，希望能像日本、韓國、烏茲別克那樣，恆常入到4強、8強。」

被問道有什麼想跟隊友說，謝家榮道：「自己覺得很不中聽，不想講雖敗猶榮，不喜歡這四個字，對不起，只差一步，我哋真係盡咗力……」他開始忍不住淚水，「（對隊友說）不好意思，有啲位我激動咗，變成鬧隊友、喝隊友，但我真的好在意，好想拿到銅牌，對不起，希望隊友不要怪我激動，希望大家明白我……」至此他已不斷落淚，哭道：「激動係……不好意思……我太投入太想贏，希望大家明白。」

杭州亞運：謝家榮完場後向觀眾致謝時，顯得相當失落。（林靄怡攝）

他直言隊友「做得好好」，並向他們致謝，同時講到港隊有心無力的遠因：「希望香港足球的青訓、聯賽能做更好，否則我們去做國際賽會十分吃力，對手在國內聯賽已適應高強度，他們踢國際賽和國內賽事分別不大，所以適應快很多，為何港隊失利，是因為港超不夠水平。」

謝家榮指要提升聯賽水平不是一朝一夕，「希望持份者努力改善足球環境，我們在有限資源下進入4強，已是超額完成了。」