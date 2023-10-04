杭州亞運直擊︱港足主帥安達臣樂見進步 「上半場表現全屆最佳」
亞運男子足球賽4強，香港隊以4球淨負日本，賽後香港主帥安達臣表示，滿意麾下在今仗表現，並指球隊逐場有進步，以現有陣容而言，表現已是十分理想。
01體育記者 袁志浩、趙子晉、葉詩敏、林靄怡 杭州直擊
面對實力強大的日本，港足以0：4告負。安達臣賽後稱，整體上滿意球員在今屆賽事表現，當中今仗對日本的上半場，是今屆賽事之中踢得最好的，「從迫搶中製造到機會，高位防守都做到，失球之前都好滿意」。
他續稱：「半場跟球隊說，要嘗試進攻、嘗試爭取入波，但面對高質素球隊並不簡單」，下半場再度失球後，唯有求變，「冒險放多個前鋒嘗試爭取入球，只是不夠運」，整體而言他對球隊表現十分滿意。
安達臣指出，這支香港隊每場技術與戰術上都有進步，直言：「今屆亞運港隊並非最強球隊，但每場有進步」，認為以現有陣容，可以踢出如此表現已難能可貴，若獲幸運之神眷顧，或有更好成績，重申今場已經踢得很好。
了解更多：香港球迷趕赴杭州入場支持 盼港隊重演09年東亞運奇蹟
自從安達臣為港足掌帥，香港隊過去一年半以來，持續進步，對於港足進程是否在正確軌道上，他說：「初到香港時，港隊只懂防守。他推動球隊在場上更努力、多踢進攻，那是需要時間才能做到的，結果在今屆賽事證明港隊的進步。」
他表示，年輕球員開始加入球隊，有潛質的球員會入選大港腳，在今屆亞運有好表現的球員，均有機會入圍大港腳名單。
日本隊監督大岩剛賽後亦稱讚港隊演出，他表示：「剛剛是一場硬仗，香港隊今仗速度很快，令我們吃了不少苦頭，幸好我們調整了比賽當中出現的問題。」大岩剛續指，現階段會全力備戰決賽，非常高興有機會爭金牌，會做足準備贏下冠軍。
被問到假如決賽對手是上屆擊敗日本的宿敵韓國時，會如何應對，大岩剛表示，仍未知道對手是韓國還是烏兹別克，現階段會先做好賽後恢復，做足準備工夫。
港足對日本上半場精彩戰情：
港隊出場陣容
門將：19. 謝家榮
後衛：3. 阿歷斯祖、4. 李毅凱、22. 曾以行、10. 孫銘謙
中場：14 余在言、6 胡晉銘、8 黃皓雋
前鋒：17 張憙延、9 安永佳、7 林樂勤
後備：1. 伍瑋謙、18. 龐焯熙、2. 陳凱柏、5. 葉卓文、7. 林樂勤、12. 周子謙、15. 劉家喬、16. 林衍廷、20. 趙聡悟、21. 鄭進泓
停賽：11. 潘沛軒、13. 簡嘉亨
日本方面，收起了8名主力球員，包括今暫時入球最多、效力筑波大學的内野航太郎。
日本正選陣容：
1. 藤田和輝；5. 馬場晴也、7. 今野息吹、21. 根本健太、22. 關根大輝；14. 小見洋太、15. 谷內田哲平、16. 山內翔、17. 日野翔太；20. 角昂志郎、9. 鯰川俊
亞運男足賽事資料：
4強賽：10月4日
傍晚6：00 香港 對 日本 （蕭山體育中心體育場） - HOY TV 77台直播
晚上8：00 韓國 對 烏茲別克 （黃龍體育中心） - HOY TV 76台直播
獎牌戰：10月7日
下午4：00 銅牌戰（上城體育中心）- 直播資訊待定
晚上8：00 金牌戰 （黃龍體育中心）- 直播資訊待定
港足的晉級之路：
分組賽身處C組的香港隊，同組兩支對手敍利亞和阿富汗都在賽前宣布退出，令小組只餘下香港和烏茲別克兩隊，變相未踢已先出線，賽會終安排兩隊交手兩次，決出首名和次名，港隊兩戰分別以0：1和1：2不敵勁旅烏茲別克，次名出線。
分組賽（C組）：香港兩戰0：1、1：2不敵烏茲別克，次名出線
16強：香港1：0擊敗巴勒斯坦
8強：香港1：0擊敗伊朗
香港隊球員名單：
守門員：伍瑋謙（冠忠南區）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）
後衛：李毅凱*（標準流浪）、曾以行（香港U23）、周子謙（港會）、陳凱柏（冠忠南區）、林樂勤、葉卓文（北區）、亞歷斯祖（大埔）
中場：林衍廷（標準流浪）、黃皓雋、余在言（東方）、鄭進泓（香港U23）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘*（理文）
前鋒：孫銘謙（東方）、安永佳*（廣西平果哈嘹）、劉家喬（香港U23）、簡嘉亨（港會）、潘沛軒（傑志）、張憙延（理文）
*為外卡（超齡）球員
港隊起用3名超齡球員，包括在中甲聯賽落班、大受內地球迷歡迎的前鋒安永佳，標準流浪後衛李毅凱，和理文中場胡晉銘。
除三人外，其他24歲以下球員中，有5位1999年出生的球員，其餘大多是2001年或之後出生的球員，年紀最小的是2006年出生的周子謙；適齡球員中，也有不少最近有入選成年隊（大港腳），包括表現大勇的門將謝家榮、對伊朗入球的前鋒潘沛軒、張憙延和孫銘謙。除了安永佳之外，其餘球員目前都在港超聯落班。
今仗簡嘉亨和潘沛軒都因累積黃牌而要停賽。
日本隊監督大岩剛對日本傳媒表示，港隊是「圍繞着超齡球員、而其他選手極度拼命地作戰的球隊」，並指出港足在對伊朗一戰時雖然身陷劣勢，「仍然成功制勝」，認為香港隊在名氣而言或許遜於伊朗，「但絕對不是一支可以輕視的對手。」
日本隊球員名單：
門將：藤田和輝（栃木SC）、小畑裕馬（仙台維加泰）、山田大樹（岡山綠雉）
後衛：山﨑大地（廣島三箭）、奧田勇斗（桃山學院大學）、今野息吹（法政大學）、馬場晴也（北海道札幌岡薩多）、吉田真那斗（鹿屋體育大學）、關根大輝（拓殖大學）、根本健太（流通經濟大學）
中場：松村優太（鹿島鹿角）、松岡大起（Grêmio Novorizontino）、佐藤惠允（雲達不來梅）、重見柾斗（福岡大學）、谷內田哲平（京都不死鳥）、山內翔（筑波大學）、西川潤（鳥栖砂岩）、小見洋太（新潟天鵝）、角昂志郎（筑波大學）、日野翔太（拓殖大學）
前鋒：鮎川峻（大分三神）、内野航太郎（筑波大學）
日本隊並沒有起用超齡球員，為了準備巴黎奧運，今屆亞運以2001年及2002年出生的球員為主，年紀最小的一位內野航太郎則是2004年出生。雖然當中有9位球員是效力大學聯賽，但日本的大學足球員其實有很多已是日職球會的球員——亞運陣容中除了後衛根本健太，其餘8位都透過日本足協與日職合作的「特別指定選手」制度，成為日職球會的「特別指定選手」，合資格在本土職業賽事上陣，當中大多數都是日職球會的「契約內定選手」，已落實在2024或2025年畢業後，便會正式成為所屬球會的全職球員。
日本隊為上屆亞運的銀牌得主，雖然並非派出U23梯隊中的一線球員，但他們上屆也能在決賽與有孫興慜、黃喜燦、金玟哉等壓陣的韓國踢到加時才落敗，戰力不容小覷。
U23級別賽事交手紀錄：
在U23層面的賽事，香港近年較少與日本碰頭——上一次在U23層級的賽事碰頭，是2021年時的U23亞洲盃資格賽，當時香港以0：4吞敗，這場賽事之後，一度爆出部份港將在完成比賽後涉醉酒鬧事及違反當地防疫規例。再上一次，就是2013年東亞運男足賽事，當時兩軍戰成0：0。
港隊上一次在U23賽事對日本入球，正是2009年東亞運金牌戰，當時香港隊半場落後一球，由陳肇麒入球扳平，再踢到互射十二碼勝出，成為膾炙人口的東亞運金牌戰。
若計算梯隊賽事，港足上一次攻破日本大門，是1999年6月的悉尼奧運會外圍賽小組賽，港隊在主場1：4不敵日本，正是由現役亞運港腳、對伊朗破門的潘沛軒之父潘文俊入球。
其他相關資料：
1. 港足在擊敗伊朗後闖入4強，是香港足球代表隊在亞運史上的最佳成績
2. 香港足球代表隊上一次在成年賽事擊敗日本，要數到1975年的默迪卡盃，當時港隊以2：0獲勝。上一次對日本不敗，則是2000年賀歲盃，當時港隊在主場0：0賽和日本隊。
3. 以成年隊計算，港隊上一次在日本身上取得入球，是1998年的皇朝盃，當時賽事在日本舉行，港足由譚拔士入球，最終以1：5大敗。之後7次交手，港隊都未能在日本身上取得入球。
4. 中華民國在1954和1958年曾兩度奪得亞運會男足金牌，當時均是以香港球員班底應戰
5. 亞運男足史上奪冠最多次的是韓國隊，曾5度奪金；韓國隊亦是最近兩屆的金牌，今次力爭三連霸。