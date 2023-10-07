杭州亞運直擊｜中學師生赴杭州撐港足　老師：對年輕一代有意義

撰文：袁志浩
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香港足球代表隊今日於男足銅牌戰鬥烏茲別克，一群來自沙田崇真中學的老師與學生、近50人浩浩蕩蕩前往上城體育中心體育場睇波，部份人更持有港隊波衫跟打氣頸巾，只可惜有一面橫額未能攜帶入場。

就讀中六、19歲的吳同學自小學便觀看南華比賽，自己亦有踢波，一直關注港足，他對港足打入四強感到興奮，「很難形容（感受），始終是第一次。」他特別想觀看中場林衍廷比賽，幸好這位流浪球員正選登場，「由之前踢街波被內部停賽，又經歷羅碧芝事件（被指性騷擾風波），到現在踢到大港腳，也在亞運有好成績，好欣賞他！」

杭州亞運：吳同學表示一直有留意港足。（袁志浩攝）

至於其中一位負責帶隊的公民教育科老師胡先生就表示，今次活動由該校體育科跟公民教育科合辦，能觀看港足比賽，算是有運，「抽中季軍戰的門票，既可以讓學生感受亞運氣氛，又可以支持中國香港隊比賽，是榮幸及緣份。」

杭州亞運：沙田崇真中學到場支持港隊。（袁志浩攝）

他透露「睇波團」周四（5日）飛抵杭州，昨日兵分兩路，已觀看藝術體操比賽跟男籃冠軍戰，將於明天啟程返港。個人而言，他感慨港足在各種資源限制下，仍一直盡最大努力克服困難，實在令人感動。「今次成績打破紀錄，對年輕一代有意義，幫助他們建立信心，當年我也見證了東亞運金牌，希望能把這份幸運帶給他們。」

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