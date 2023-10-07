杭州亞運直擊︱港足球迷北上撐場　「加油，攞返個牌返香港」

香港足球代表隊歷史性殺入亞運男子足球四強，今日在銅牌戰跟烏茲別克力爭首奪獎牌。有球迷北上杭州撐場，並訴說日前見證港足八強擊敗伊朗一刻全家感動流淚，托球員幫手買到今仗門票後，什麼也不想，立即訂機票酒店，期待見證歷史一刻。

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



港人情侶阿旦和阿桃結伴到杭州撐港足，阿旦早在2010年廣州亞運已曾北上支持，阿桃甚至連梯隊賽事亦不放過。然而今屆賽事他們直到今仗才到場，阿旦說，「分組賽時都唔知點買飛，中旅社又冇，深圳什麼工商銀行實名制，淨番幾日不夠時間籌備。」阿桃稱，「之前分組賽已想過來，但要請假，所以擱置，今場周六不用請假就上來了。」兩人周五晚到埗，周六睇波，至周日早上回港。

阿旦表示，獲港足成員陳凱柏幫忙，在選手村買到今仗門票，「咩都唔諗，即買機票上。原價買……訂埋近球場酒店，萬一入唔到場，就在酒店房睇吧，21樓，睇到的。我入住時有要求要望球場。」

港人情侶阿旦（左）和阿桃（右）結伴到杭州撐港足。（袁志浩攝）

兩人更稱，早前在港看港足八強1：0擊敗伊朗時哭成淚人，阿旦大讚港足拚勁十足：「在港超睇唔到球員可以用到100%力量，迫唔到出黎。」見證潘沛軒入球一刻，「我地嗌到間屋震左」，看到球隊血肉長城陣捱至完場，「大家都望住電視呆左，攞住紙巾喊。」

阿旦憶述：「攬住盒紙巾喊，過咗5至10分鐘大家深呼吸，大家冇對白可以講，覺得好犀利，大家無諗過可以會見到呢啲情景。我雖然係男人， 但我係第一個流眼淚出來，去到呢一步盡咗力，全香港所有球迷都睇到。」

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港足今屆亞運成績喜出望外，他不忘感慨，香港不少優秀年輕球員因升學流失，而且港超聯每仗只得3、400人入場，難以說服家長踢波有前途，「如果聯賽旺、收入好，起碼可以揞住家長把口」，認為香港足運發展除了政府之外，家長亦要出一分力。

兩人的心水球員是陳凱柏和孫銘謙，「不過現在無分彼此，全隊都撐」，並寄語港將：「加油，攞返個牌返香港，慰勞返球迷咁辛苦過來撐。」