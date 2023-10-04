亞運足球｜前流浪球員趕赴杭州碰運氣　嘆門票售罄只能睇電視捧場

香港足球代表隊周一（2日）晚打入杭州亞運男足四強，消息傳出後即引來港人「撲飛」，希望在四強或獎牌戰親身到現場見證港隊再創歷史。

當中有一位曾效力流浪的前球員，就與老婆因未能在港購票，決定上杭州賭運氣，但最終仍要撲空。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



這位自稱曾是流浪中場、踢過愉園青年軍的周先生，笑指自己跟剛卸任傑志主教練的朱志光同期，他跟老婆今天來到芹蕭山體育中心體育場門外，希望購買港隊對日本的門票，但空手而回。

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「無論透過中旅社、網上買飛，都因沒有國內電話而一直買不到，便決定直接上來博一鋪現場買，但售票處說話已售罄，好可惜，唯有望門興嘆，看電視捧場。」

他表示難得港隊打入準決賽，加上自己是球員出身，「一直都有個心支持香港隊」，「今天有數名教練也是我的同期師兄弟」，惟他不願透露對方的名字。

周先生認為，今晚港隊跟日本是「五五波」，若能重現鬥伊朗是的質素及態度，應有機會可以取勝。他看好這班新一代球員，「我們以前穿『白飯魚』就踢波，現在有梯隊訓練，他們有種拼搏，有進步！希望他們全部入選大港腳，在明年亞洲盃決賽周更加努力！」