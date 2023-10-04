杭州亞運直擊｜安永佳騷流利普通話有驚喜　銅牌戰無懼任何對手

港隊與日本隊今晚（4日）爭奪杭州亞運男足決賽席位，可惜最終以0：4落敗，跌落銅牌戰。效力中甲球會廣西平果哈嘹的安永佳，必定是內地傳媒追訪的焦點，他賽後指出今仗與上兩圈的分別。

01體育記者袁志浩、趙子晉、葉詩敏、林靄怡 杭州直擊



港隊今仗由安永佳在前線掛帥，這名效力廣西平果哈嘹的前鋒踢足全場，起腳機會不多，最近磅的射門就是上半場30分鐘的禁區頂罰球，惜他起腳省中人牆，未能為港隊追成較接近紀錄，最終以4球淨負日本。

杭州亞運：男足4強戰，港足前鋒安永佳多次與日本守衛爭頂不落下風。（林靄怡攝）

畢竟都是在中國搵食，安永佳在內地的人氣當然比其他球員高，不少傳媒早已在採訪區守候，當他出現時隨即引來一陣哄動，不少記者隨即大叫「Matt」（安永佳的英文名），安永佳都有求必應，更露出燦爛笑容，他更以流利的普通話回答，在場記者都喜出望外。

杭州亞運：男足4強戰，在中甲搵食的港足前鋒安永佳賽後有求必應，更以流利的普通話回答問題，在場記者都喜出望外。（葉詩敏攝）

港隊今仗早段不落下風，攻勢甚至比日本隊多，可惜就是與入球差一點點，安永佳認為這顯示日本與上兩圈對手的差距，「日本是亞洲最強之一，他們今仗的防守做得好好，我們沒有太多機會，最多只得『半餐士』，但上兩圈對巴勒斯坦與伊朗，我們成功把握一兩次黃金機會建功。」

杭州亞運：男足4強戰，港足前鋒安永佳賽後被現場工作人員包圍求合照。（林靄怡攝）

韓國以2：1擊敗烏茲別克，換言之港隊在銅牌戰將是今屆第3度鬥烏茲別克，過去兩場分別以0：1及1：2落敗，安永佳有信心報回兩敗之仇，「我們千里迢迢來到杭州，只要有機會落場，無論對任何對手都要有信心，下場將會全力以赴，不會怕。」