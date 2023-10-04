杭州亞運直擊︱穿10號的港足左閘　孫銘謙願為球隊付出：沒有藉口

10號球衣踢左閘，相信在當今球壇甚為罕見，情況卻發生在亞運港隊身上。新生代港足人物孫銘謙之所以獲分配如此重要的球衣號碼，全因他原本在港超聯球會甚至大港腳層面，都是司職前鋒或左翼。

但為了成就球隊，孫銘謙放棄了自己的最佳位置，即使今日對日本早段犯錯導致失球，他仍不甘以此作藉口。

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



港隊在16強跟8強賽，面對巴勒斯坦及伊朗皆零失球，有精彩撲救的謝家榮自然成為焦點，但港隊也有一位無名英雄——孫銘謙。由於今次亞運港隊缺乏左腳球員，曾短暫出任過左後衛的孫銘結果被主教練安達臣看上，成為防線一員。

杭州亞運：男足4強戰，港隊不敵日本，賽後黯然神傷。（林靄怡攝）

他坦言其實自己亦曾經迷茫，「最難摸索是防守時的企位，因為作為進攻球員，我不會去想這一點，有時企得太開，讓對方直線打穿；企得太埋，又容易被敵人從邊路突破。」港隊鬥實力強橫的日本，肯定想避免被對方打破缺口，奈何孫銘謙上半場解圍時撻Q，皮球落在日本前鋒鮎川俊腳下，導致失球。

杭州亞運：男足4強戰，日本4：0勝香港，港足孫銘謙解圍失誤。（袁志浩攝）

「我不能以此（不是踢最佳位置）作藉口，球員無論在什麼位置，都應該做到最好。這當然是我判斷上出錯，打亂了教練部署。」他慶幸得到隊友的提點，承諾會汲取教訓，「他們都會提我站什麼位置好，我看不到對手，就叫我背後有人，有他們在，我也安心一點。」

杭州亞運：男足4強戰，孫銘謙尾段重回進攻崗位，為港隊取得不少入球機會。（袁志浩攝）

孫銘謙在比賽後段跟林樂勤交換位置，回復翼鋒身份，成功從多名日本球員中突圍而出，更一曾用跑動逼甩對手腳下球，再用不擅長的右腳勁射，都是因為他想將功補過。「發生了的事無法改變，收拾心情再去貢獻球隊。我很樂意在任何位置為球隊付出，想入波，但仍要改善。」

杭州亞運：男足4強戰，孫銘謙尾段曾逼甩對手腳下球，再用不擅長的右腳勁射，希望將功補過。（袁志浩攝）

縱然日本未派出最強陣容，但已讓港隊好好上了一課。平日都會隱藏情緒、受訪內容很「穩陣」的孫銘謙，今日也忍不住「突破」一次，「難得入到四強，如果拿第四，感覺會差一點。我貪心少少都好合理，來到這一步，沒有人想輸，希望與球隊一起拿塊銅牌回來。」

亞運4強港足鬥日本戰情重溫：