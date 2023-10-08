英超︱曼聯補時連入兩球反勝賓福特　麥湯米尼後備入替起孖成奇兵

曼聯今晚幾乎又輸一場，結果補時奇蹟反勝。

周六英超聯賽，近況低沉的曼聯主場迎戰賓福特，全場大部分時間落後，直到補時階段，麥湯米尼梅開二度，2：1絕殺賓福特。



曼聯以為又要失分，好彩今次有麥湯米尼救世，全取3分。（路透社）

曼聯防線傷兵為患，梳爾缺陣，連迪路夫頂上踢左閘，中堅由哈利馬古尼夥拍35歲的伊雲斯。不過「出事位」不是他們，而是今季表現明顯下滑的防守中場卡斯米路。

他在中場將皮球送給對手，曼聯防線亦未能及時解圍，又一次防守甩漏，賓福特完美把握機會，菲斯贊臣在禁區射入，26分鐘為客軍先開紀錄。這位丹麥中場今季狀態大勇，近6仗已為賓福特射入4球。

菲斯贊臣在禁區射入，為賓福特先開紀錄。（Getty Images）

曼聯幾乎又輸一場。（Getty Images）

曼聯落後下變陣力追，惟半場換走卡斯米路，調入基斯甸艾歷臣，到63分鐘再以安東尼、加拿祖代替美臣蒙特和拉舒福特，71分鐘以安東尼馬迪爾入替連迪路夫，均未能帶來入球。

意想不到的是，87分鐘才入替岩拉伯特的防守中場麥湯米尼，成為改變戰局的關鍵人物。

坦赫格扭盡六壬，曼聯仍未能追回比分，直到麥湯米尼出現。（Getty Images）

曼聯末段全力反撲，麥湯米尼先在補時3分鐘起腳為曼聯扳平，繼而更在補時7分鐘頭槌再入一球，助紅魔鬼成功絕殺賓福特，絕境之中奇蹟全取3分。

麥湯米尼：能貢獻球隊讓我很開心

曼聯今季英超頭7輪4負3勝，創下近33年來聯賽最差開季，上輪0：1不敵水晶宮，周中歐聯又以2：3負加拉塔沙雷，今場踢至補時仍落後一球，幾乎又要再輸一場，全靠麥湯米尼頭頂腳踢梅開二度，獨力拯救曼聯於水深火熱。

賽後這位曼聯贏波功臣表示，今晚會成為他在球場上最喜愛的時刻之一，「補時入兩球固然奇妙，但我很開心能作出貢獻，而且能向大家展示我有能力做得到。」

對於領隊坦赫格在他入場前的指示，麥湯米尼說現在大嘈雜，他聽得不太清楚：「他可能在說一些類似：『進場取得入球吧』的說話，而我做到了。」

同時上演的賽事，車路士以4：1反勝般尼，愛華頓3：0勝般尼茅夫、富咸3：1挫錫菲聯。周六早場熱刺作客1：0勝盧頓，8戰得20分暫時升上榜首，曼城周日才作客阿仙奴。