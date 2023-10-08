杭州亞運直擊︱曾綺婷努力未獲回報痛哭　遺憾告別：對不起自己

比賽尚餘數秒，曾綺婷自知追分無望，她忍不住落淚，即使賽後教練上前安慰，仍久久未能平復。

這名空手道女將，押後退役計劃一年，等待延遲後的杭州亞運，目標是拿下人生首面亞運獎牌。然而故事結局不盡完美，她始終跟獎牌無緣，與丈夫鄭子文一同遺憾告別這個舞台。

01體育記者袁志浩、林靄怡 杭州直擊



挾應屆亞錦賽冠軍名銜出戰亞運，曾綺婷被視為是港隊在今屆亞運最後一日的獎牌希望，就連她自己賽前也抱有信心。然而命運安排曾綺婷在16強遇上亞錦賽決賽「手下敗將」的哈薩克勁敵，最終僅負2：3；縱然之後她獲「復活」機會，但敗給日本選手宮原美穂，跟銅牌只差一步。

曾綺婷跟銅牌只差一步。（林靄怡攝）

這位早明言今屆是最後一次參與亞運的女將，在比賽尚餘數秒、自知已鐵定落敗時已哭成淚人，她情緒激動，即使教練上前安慰仍久久未能平復。

眼淚是源自不捨、不甘跟遺憾。由去年亞運延期，她把退役決定推遲一年，就是為了等待一個奪得獎牌的機會。「這些月來內心很大壓力，只是盡量抑壓自己，但一完場就控制不到，很想抒發出來。」

曾綺婷哭成淚人。（林靄怡攝）

她為了今次亞運，投放了全副心機，「三屆亞運，覺得今年最有機會做到（拿獎牌）。我知道不付出就會後悔，真的很努力了……希望維持在一個水平，證明給大家看，但仍不能為港隊、搏擊隊拿走一面獎牌，真的很對不起自己。」

無法以獎牌去完美告別亞運舞台，但曾綺婷自知已經盡了全力，「每場目標都是打到尾，雖然真的很累，但未到叫停的一刻都不會放棄。我今天一直跟自己說，要做勝利的一個......但我今年收穫已經很大了。」

曾綺婷表示雖然真的很累，但未到叫停的一刻都不會放棄。（林靄怡攝）

兩星期後，曾綺婷仍會出戰世錦賽，同樣是最後一次，她沒定下任何目標，強調好好享受。曾透露過希望生兒育女、組織家庭的她，笑言自己比起當教練，更勝任做媽媽，但不會「一刀切」地退役，「慢慢減少訓練、比賽，因為我仍很喜愛比賽的，一下子離開的話，我會很不捨，也許會因此『生病』。」

無獨有偶，緊接曾綺婷出賽的是其丈夫鄭子文，可惜他與隊友最終在男子隊際形不敵伊拉克，同樣跟獎牌擦身而過。賽前以獎牌為目標的他，繼個人形項目後再度失利，只能苦笑：「拿到了一點失望。」

曾綺婷丈夫鄭子文（右）緊接出場，惟最終在男子隊際形不敵伊拉克。（林靄怡攝）

事實上，港隊成員鄭子文、洪晧崴及鄧宇軒自半年前才合作，雖然鄭跟洪做過拍檔，但正如最終在另一場銅牌戰勝出的科威特隊，成員已一起訓練長達11年。鄭子文稱：「這是我第一次，也應是最後一次跟他們在亞運打隊際形，感激隊友付出，沒有他們便不成事。我們打到面青口唇白，表現上已無憾，雖然拿不到獎牌，仍希望把『表演』送給全部人，讓大家知道隊際形曾經出現過。」

鄭子文（右）表示表現上已無憾，希望把「表演」送給全部人。（林靄怡攝）

自2010廣州亞運起已連續四屆亮相的鄭子文，跟太太一樣會離開這個舞台，他勉勵後輩在堅持追逐夢想，「即使遇到挫敗、低谷，不論是身體或心理上的挑戰、成功與否，都要出汗、出血、出時間、出力，去做自己想做的事。