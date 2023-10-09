曼城失關鍵之人國內賽連敗　阿仙奴億元收購的雙重意義｜01球評

阿仙奴在周日（8日）英超主場以1：0擊敗曼城，終止對曼城的聯賽12連敗。曼城近況低迷，連續3場國內比賽輸波，輸完紐卡素輸狼隊，今仗再負阿仙奴，防中洛迪卡斯簡迪（Rodri）停賽的影響顯而易見，好消息是曼城終於捱完，洛迪停賽期滿，國際賽期後復出。

形成強烈對比的是，阿仙奴防中迪格蘭賴斯（Declan Rice）的表現如同「戰神」，幫助球隊主宰中場，初段更在門線頂走加華度爾的鏟射，為球隊保持不失。在阿仙奴官網的投票中，賴斯力壓入球功臣加比爾馬天尼利，當選球迷心目中今場最佳球員。現在回想，阿仙奴在夏天擊敗曼城，贏得賴斯加盟，決定了今場的勝利。



馬天尼利尾段射門被改變方向入網，阿仙奴主場贏曼城1：0。（Getty Images）

在根度簡離隊及奇雲迪布尼受傷下，洛迪成為曼城最舉足輕重的中場，他今季不再純粹在後場「逗住」，比以往更積極參與進攻，有推進，有入楔，彌補根簡度及迪布尼的部分作用。

洛迪停賽 曼城國內比賽三戰全敗

洛迪在場時，已得見其重要，當他缺陣時，更顯其不可或缺。洛迪對諾定咸森林領紅，需要停賽3場。在最近3場國內比賽，曼城全敗，僅入一球。他們先在聯賽盃以0：1負紐卡素，之後聯賽以1：2不敵狼隊，到今仗再以0：1敗在阿仙奴腳下。

洛迪對森林的一面紅牌，令到曼城之後3場國內賽全敗。（資料圖片/路透社）

今場曼城派出小將利高路易斯、貝拿度施華及高華錫打中場，他們的表現被比下去。貝拿度施華承擔起中軸，表現吃力，串連進攻不夠好，高華錫一而再粗野犯規，沒有被逐已經很幸運。祖利安艾華利斯被移到邊路，離開踢得順風順水的10號位，發揮亦有所折扣。曼城在進攻三分一區域踢不出流暢的組織，艾寧夏蘭特罕見地連一次射門也沒有。

夏蘭特被凍結，失去與中場的連繫。（Getty Images）

曼城今場只製造到4次埋門，創哥迪奧拿領軍近13年來射門最少的一場聯賽。上次是2010年4月巴塞隆拿作客愛斯賓奴的比賽，當年哥迪奧拿帶領的巴塞有丹尼爾被逐，全場得4次攻門，1次中目標，與對手踢成0：0。

前曼城後衛米卡李察士在《天空體育》的節目表示，這是失去中場核心洛迪的結果。他說：「洛迪是最好的防中，阻止對方進攻，轉守為攻，總能夠出現在正確的位置，用波好，創造到一些東西出來。」

米卡李察士續說：「我們很掛念他，就像大家所見，就算是控制比賽節奏，有他在的曼城是另一支球隊，現在我們欠缺這種能力。」

哥迪奧拿承認洛迪缺陣有影響。（Getty Images）

洛迪國際賽期後復出

曼城領隊哥迪奧拿賽後亦被問到洛迪缺陣的影響，他回答：「洛迪是一位重要的球員，他不能候命的原因大家都知，我們一定要面對及繼續向前走。每場比賽都是不一樣的。」

哥迪奧拿說：「我們不能否認這個數據（洛迪停賽下國內賽事3連敗）。我們叫球員加強控球，增加傳球，但對方在這個位置踢得很有侵略性。我們會反彈，繼續作戰。我們會繼續前行的。」

幸好，哥迪奧拿暫時不用傷腦筋去解決這個問題，因為洛迪已經停賽期滿，在國際賽期後對白禮頓的聯賽可以復出。

賴斯值1億鎊？剩係今場都抵畀啦！（Getty Images）

阿仙奴搶贏賴斯 與曼城實力此消彼長

阿仙奴今場贏波，或者要追溯至夏天轉會窗的搶人勝利，他們跟曼城爭奪韋斯咸隊長賴斯，兩隊都有出價，最終阿仙奴出到1億鎊天價，擊退曼城，抱得賴斯歸。

哥迪奧拿亦耿耿於懷：「人人都知曼城想要他（賴斯），我們想要他。就算有洛迪的時候，他都可以一起上陣。最後，阿仙奴推進多一點，更想要他一點，可能阿迪達比我更說服到他，或者是球會本身，又或者是報價。」

賴斯初段護空門，為阿仙奴力保不失。（Getty Images）

如果7月的賴斯爭奪戰是由曼城勝出，或者曼城就不會有洛迪停賽後的問題，而阿仙奴中場實力亦不如現在強。看來，賴斯轉會是一次阿仙奴及曼城此消彼長的關鍵之爭。這1億鎊不但幫阿仙奴中場升級，還阻止曼城增強防中的陣容深度。

賴斯在今場比賽相當搶鏡，表現完勝曼城那一邊。他在中場的企位、預判、出腳攔截皆有大師級的風範，堵截到曼城的攻勢。最關鍵的是4分鐘的門線救險，若非他剛好站在正確的位置，一頭頂走加華度爾的射門，恐怕阿仙奴陣腳都未企穩就要落後，到時就會是另一番的故事。

在whoscored.com的數據系統中，賴斯在滿分10分中獲得7.77分，為今場最高分的球員。在阿仙奴官網的最佳球員評選中，賴斯以接近50%得票，力壓馬天尼利當選。至於在《BBC》的讀者評分中，賴斯得到7.96分，僅次8.57分的馬天尼利。

富安健洋、夏維斯及柏迪都有份參與致勝入球。（路透社）

四位後備兵合作 阿仙奴86分鐘絕殺

另外，不得不讚阿仙奴領隊阿迪達的換人安排。他先在半場換入馬天尼利，之後在75分鐘連換富安健洋、夏維斯及湯馬士柏迪入場。阿仙奴在86分鐘的絕殺入球，正是來自這4位後備兵的合作。

柏迪斬高波上前場，被當作中鋒的富安健洋禁區邊頭槌頂橫，夏維斯在禁區內心口一控再回後，禁區外馬天尼利右腳一抽，省中尼敦阿基改變方向入網。

阿迪達終於幫阿仙奴在聯賽踢贏曼城。（Getty Images）

阿迪達說：「替補的球員再次表現出色。他們不但參與了入球，還為球隊帶來身體對抗及活力，提升實力。」

靠這個入球，阿仙奴終止對曼城的聯賽12連敗，上次阿仙奴在英超贏曼城已是2015年12月，當時領軍的還是傳奇主帥雲格，靠基奧特及禾確特的入球贏2：1。