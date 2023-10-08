英超｜史達寧獨造3球助車路士取2連勝　「我不會說有什麼要證明」

車路士在英超以4：1大破般尼，陣中翼鋒史達寧（Raheem Sterling）獨造三球，無懸念地當選今場比賽最佳球員。

最近英格蘭代表隊公布名單時，這名球員再次不在名單之中，車路士領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）賽後便為他抱不平，稱史達寧會證明英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）這一決定是錯誤。



雖然車路士班主托德波里（Todd Boehly）近年狂花數億鎊增兵，今場車路士的正選陣容便花費超過4億鎊。然而重金之下，藍軍今季戰績仍不理想，賽前僅排在積分榜第11位，被網民笑稱與曼聯爭奪下半版榜首。

摩西斯卡些度（Moises Caicedo）以今夏標王身份來投，但目前表現仍未踢出身價。（Getty Images）

面對升班馬般尼，史達寧開賽初段率先發難，他從左路扭過一名防守球員後，推大位至禁區頂起腳，但可惜皮球僅僅在柱邊出界；然而「般尼從來不易」，第15分鐘，般尼憑一次反擊殺入中路，由小將奧杜巴特（Wilson Odobert）率先射成1：0。

史達寧今季多次有精彩表現，今場更可說是他車路士生涯的代表之作，他多次從左路發動攻勢，先是在第42分鐘以一敵二扭入禁區，傳中後造成烏龍球追至1：1；下半場初段他再次從左路突破，在禁區內被對手踢跌博得十二碼，並由高爾彭馬（Cole Palmer）操刀中鵠射成2：1。

之後史達寧再在65分鐘接應隊友直線，在左路以半單刀之勢起腳破網，將優勢擴大至3：1；第74分鐘，這名英格蘭翼鋒又在左路發難，他突破般尼防守後傳至遠柱的高爾彭馬。後者吸引防守後傳予中路的尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）射成4：1。

史達寧今場獨造三球，更策動最後一個入球，表現相當搶眼。（Getty Images）

賽後Whoscore、Sofascore等評分網站都將史達寧評為最佳球員，惟這名28歲的前修夫基愛將，最近再次落選英格蘭大軍名單而成為話題。賽後領隊普捷天奴便為他抱不平：「我認為一名有經驗的球員，會知道他需要向主帥展示他不選自己的決定是一個錯誤。光從史達寧的表現和入球來看，他便應該入選（英格蘭）。」

普捷天奴（左）賽後為史達寧落選國家隊大名單抱不平，認為他會證明修夫基的決定是錯誤。（路透社）

被問到是否要向修夫基證明什麼時，史達寧並沒有正面回應：「我不會說我有什麼要證明。我入波了，這讓我非常高興。我們正在構建一支球隊，這便是我們能做的事情。繼續凝聚，並在訓練場上努力，然後在比賽中將這些東西踢出來。」

車路士在10月已取得聯賽2連勝，不過目前仍排在聯賽第11位，比第10位的曼聯少1分。

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