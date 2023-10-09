英超｜高華錫被稱「不死人」　對阿仙奴兩次從後粗野攔截只罰一黃

英超師徒大戰，阿仙奴主場以1：0擊敗曼城，自2015年後首次在聯賽戰勝「藍月亮」。

賽事焦點除馬天尼利（Gabriel Martinelli）射入全場唯一入球絕殺對手，曼城中場高華錫（Mateo Kovacic）兩次從後粗野攔截卻只被罰一張黃牌，亦備受熱議。



這場哥迪奧拿與阿迪達的師徒對決高手過招，雙方控球率相當，射門次數也不多，阿仙奴雖有12次攻門，但只得2次「中龍」，曼城更是4射1中，王牌前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）更被徹底凍結，全場沒有任何攻門。曼城在聯賽中如此狼狽實屬罕見，如果高華錫早早被紅牌驅逐，曼城可能更早失球。

高華錫（左）兩次粗野攔截均足以被紅牌驅逐，但最終只領一黃。（Getty Images）

戰至29分鐘，高華錫從後攔截奧迪加特（Martin Odegaard），沒有碰到皮球，更「曬靴」鏟跌後者。球證奧利華（Michael Oliver）只出示黃牌，VAR查看慢鏡重播後亦沒有改變判決。

高華錫這次攔截只被判罰黃牌。（路透社）

高華錫逃過一劫後僅6分鐘再有粗野攔截，這次他從後鏟跌迪格蘭賴斯（Declan Rice），但球證奧利華沒有兩黃一紅，不少香港球迷紛紛稱高華錫為「不死人」（意即不管如何犯規都不會被罰紅牌離場）。

現任《天空體育》評述員的曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）亦對球證判決感到震驚：「他（高華錫）在做什麼？我覺得他應該被罰下，他的攔截實在太瘋狂了！」

早在他對奧迪加特犯規時，加利尼維利便已認為那次攔截應被罰紅牌：「我覺得他很幸運，他很幸運。」這名前英格蘭國腳嘲諷地稱形容那是「橙牌」，並直斥球證判決差勁。

高華錫鏟跌迪格蘭賴斯，未被兩黃一紅。（Getty Images）

另一名宿評述員米卡李察士（Micah Richards）則認為高華錫第一次犯規判黃牌算是合理，但他也同意高華錫應收到第二面黃牌：「這次犯規該被罰黃牌，他鏟到了賴斯的足踝下方，應該要收到第二面黃牌。」同時阿仙奴領隊（Mikel Arteta）阿迪達亦對球證判決感到難以置信。

阿迪達對高華錫沒被出示第二面黃牌感到難以置信。（路透社）

賽後基爾獲加與前同事起衝突

完場後，雙方也發生小插曲。曼城後衛基爾獲加（Kyle Walker）走向球員通道，突然停下腳步，與現已轉到阿仙奴的前曼城死球教練Nicolas Jover發生爭執，兩者對峙，夏蘭特也加入其中，多名工作人員及球員見狀即拉開眾人，當中包括今場因傷缺陣的阿仙奴翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）。

據ESPN報道，Nicolas Jover想跟獲加握手，但後者似乎不願意並向前走。從影片可以看到Nicolas Jover向着曼城的後備席方向說了什麼，相信是這一舉動或說話內容惹怒獲加及夏蘭特。

完場後基爾獲加被激怒，與前同事起衝突。（路透社）

賽後阿迪達表示沒有看到這場衝突，BBC指曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）受訪時則臉帶微笑回答，亦說得相當耐人尋味：「我知道發生了什麼，但我什麼也不會說，他們（阿仙奴）知道的。」