足球熱話｜皇馬捧盃唯獨一人開不了心　夏薩特迷失頒獎台

西班牙超級盃決賽，即使皇家馬德里末段十人應戰，依然憑莫迪歷及賓施馬各建一功，結果兩球淨勝畢爾包，勇奪冠軍。在頒獎台上的皇馬眾將歡天喜地，唯獨是一人並不享受，更露出懷疑人生的模樣。



皇家馬德里先淘汰巴塞隆拿，其後在西班牙超級盃決賽遇上畢爾包，兩大老將莫迪歷及賓施馬各建一功，即使艾達米列達奧末段領紅，無阻皇馬順利奪冠。

皇馬兩球淨勝畢爾包奪冠，眾將興奮慶祝。（美聯社）

今屆超級盃再度在沙特阿拉伯舉行，山長水遠飛到中東，皇馬捧盃總算不枉此行，唯獨是一人鬱鬱寡歡。歡天喜地的頒獎台上，比利時球星夏薩特被影到一點都不享受，並露出一副生無可戀的模樣。

「眾人高興我獨醒」，夏薩特開不了心實屬情有可原，跟隊遠赴沙特，可惜未有上陣任何一分鐘，由頭到尾只是觀眾，無癮難免。

夏薩特在皇馬被投閒置散，外界多次盛傳車路士有意回收「夏世三」，而他亦曾經表示，有朝一日將會回歸史丹福橋。

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