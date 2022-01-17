足球熱話｜皇馬捧盃唯獨一人開不了心　夏薩特迷失頒獎台

西班牙超級盃決賽，即使皇家馬德里末段十人應戰，依然憑莫迪歷及賓施馬各建一功，結果兩球淨勝畢爾包，勇奪冠軍。在頒獎台上的皇馬眾將歡天喜地，唯獨是一人並不享受，更露出懷疑人生的模樣。
皇家馬德里先淘汰巴塞隆拿，其後在西班牙超級盃決賽遇上畢爾包，兩大老將莫迪歷及賓施馬各建一功，即使艾達米列達奧末段領紅，無阻皇馬順利奪冠。
今屆超級盃再度在沙特阿拉伯舉行，山長水遠飛到中東，皇馬捧盃總算不枉此行，唯獨是一人鬱鬱寡歡。歡天喜地的頒獎台上，比利時球星夏薩特被影到一點都不享受，並露出一副生無可戀的模樣。
「眾人高興我獨醒」，夏薩特開不了心實屬情有可原，跟隊遠赴沙特，可惜未有上陣任何一分鐘，由頭到尾只是觀眾，無癮難免。
夏薩特在皇馬被投閒置散，外界多次盛傳車路士有意回收「夏世三」，而他亦曾經表示，有朝一日將會回歸史丹福橋。
英超直播賽程：
更多足球熱話報道：
足球熱話｜古天奴離利物浦歷低潮 全靠手中線渡難關英超熱話｜蘭歷克亂開空頭支票 甸恩軒達臣嬲爆拂袖而去足球熱話｜世上最難當的領隊？朗尼掌打比郡 被扣到負分再遇重創C朗回歸曼聯做大佬變世代之爭 霸氣外露隊友怕咗佢｜英超熱話一人一句歌詞形容曼聯現況球迷踴躍留言 「輸咗波，試吓唔好忟」C朗：身體感覺就像30歲 年紀漸長最大挑戰非體能｜英超熱話足球熱話｜馬里國腳死過翻生自拍報平安 感激J洛迪古斯救命之恩非洲國家盃｜球證提早吹雞收工全球哄動 裁判長解釋原來有苦衷足球熱話｜J洛迪古斯化身救人英雄 一個舉動為倒地球員重拾生機