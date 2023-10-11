香港球證執法國足比賽　阮進玲肘擊蔣光太　胡春星睇完VAR判紅牌

國足昨（10日）晚在大連友賽越南，靠王秋明及武磊各入一球，以2：0小勝對手。比賽末段，越南鋒將阮進玲肘擊中國中堅蔣光太的頸部，令後者暴怒，發生衝突。最初，香港球證胡春星向兩人各出示一面黃牌警告。經同樣來自香港的VAR團隊提醒，胡春星翻看重播片段，取消阮進玲的黃牌，改為以紅牌將他驅逐離場。



阮進玲肘擊蔣光太，令後者動怒，兩人衝突。（微博）

了解戰況：國足友賽半場已被恥笑 「越南在我們面前都成巴塞了？」

中國足協安排了香港的裁判團隊北上，執法周二晚國足對越南的友賽。主裁判胡春星、旁證蘇啟文、黃炳聰、視像助理裁判譚炳煥以及助理視像助理裁判林迺基都是來自香港。據報香港足總網頁，胡春星及譚炳煥是國際裁判員，蘇啟文、黃炳聰及林迺基則是國際助理裁判員。

阮進玲肘擊蔣光太的一刻。（網上片段截圖）

今場友賽最具火藥味的時刻在86分鐘，國足中堅蔣光太後場解圍，越南的阮進玲上前逼搶。蔣光太大腳踢走皮球後，阮進玲才趕到，右臂肘擊中了蔣光太的頸部。蔣光太大怒，起身後捉住阮進玲的衣領，兩人衝突。胡春星最初各打五十大板，分別向兩人出示黃牌警告。

蔣光太大怒，起身後捉住阮進玲的衣領，兩人衝突。（新華社）

球證及球員連忙分開兩人。（新華社）

胡春星到場邊翻看片段。（新華社）

胡春星到場邊看片段。（微博）

相信VAR複檢後認為阮進玲的動作粗野，通知胡春星到場邊看慢鏡重播。看完片段後，胡春星取消阮進玲的黃牌，改為向他出示紅牌，將他驅逐離場。那時候國足領先1：0。在踢多一人下，國足在補時8分鐘由武磊建功，鎖定2：0勝局。

看完片段後，胡春星取消阮進玲的黃牌，改為向他出示紅牌，將他驅逐離場。（新華社）

國足還會在10月16日友賽烏茲別克，相信繼續由香港裁判團隊執法。據微博消息，場上主裁判改為譚炳煥擔任，而胡春星就入VAR房做視像助理裁判。