杭州亞運直擊｜國足球迷撐港隊：希望香港歸化球員進入中國隊

連日來的香港隊比賽，都有不少國內球迷入場打氣，部份人會叫「中國隊加油！」，也有部份會叫「香港隊加油！」。

今日香港隊對日本的亞運四強，門外就有兩名身披中國國旗，臉上跟背上都有五星紅旗的國足球迷，他們自稱「賽巴克剛強兄弟」。



這對已支持國足20年的雙胞胎，在球場外不斷高呼打氣，紅黃打扮惹來許多球迷上前合照。「我們為中國香港加油！我們屬於中國足球的球迷，看了中國男足、女足比賽，一場不漏。我們女足昨天輸日本，中國男足輸韓國，今天為我們中國隊進入決賽加油！打敗日本進入決賽，我倆已買了決賽的門票在等你們！」

國足球迷「賽巴克剛強兄弟」吸引現場許多球迷的目光。（袁志浩攝）

作為國足球迷，兩人認為球隊被淘汰十分可惜，「主要是碰到韓國，要是對別的國家肯定可以，韓國短傳打法，我們進不了人家，也沒發揮好，其實也想中國隊為祖國辦亞運送上禮物。」

「賽巴克剛強兄弟」坦言，沒想過香港隊能打入四強，指僅透過手機觀看港隊上場對伊朗，形容港隊打得跟以往不一樣，「非常不錯，進步很快，技術挺好。希望不論輸贏，打出香港人、中國人的氣勢，和中國隊的打法！」兩人又提到，香港隊有數名歸化球員，但似乎不記得是那一位，僅稱：「好像是身披7號球衣（實際為林樂勤），對香港非常有作用，希望他能進入中國隊，為國家隊效力！」

亞運男足4強香港對日本：「賽巴克剛強兄弟」吸引不少球迷上前合照。（袁志浩攝）

亞運男足4強香港對日本：有球迷拍照時展示門票。（袁志浩攝）