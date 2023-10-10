國足友賽半場已被恥笑　「越南在我們面前都成巴塞了？」︱足球

中國足球代表隊（國足）友賽越南，表現再成焦點，譚龍頭槌中柱彷彿已是上半場唯一亮點，網上再次成為國足集體嘲笑現場，內地體育記者李璇直指：「越南隊在我們面前都成巴薩（巴塞）了？」



國足友賽越南，表現再受批評。（微博）

國足近期戰績低迷，主帥恩高域（Aleksandar Jankovic又譯：揚科維奇）可謂備受壓力。9月份兩場友賽約戰世界排名較低的球隊，國足先是僅以1：1賽和排名低54位的馬來西亞，繼而更以0：1不敵排名低13位的敘利亞，外界批評之聲不絕。

來到10月份，國足兩場友賽先對越南，再鬥烏茲別克。越南目前世界排名95，較中國低15位，這支昔日弱旅近年表現突飛猛進，去年曾在世界盃外圍賽擊敗中國，令國足再次緣盡決賽周，更令名宿范志毅2013年的一句戲言：「再下去要輸越南了！」被挖出土，並奉為「神預言」。

國足主帥恩高域。（微博）

今場賽事國足排出3-4-3陣式，前線由武磊、謝鵬飛夥拍剛在亞運隊表現不俗的譚龍，港產國腳戴偉浚先列後備。譚龍上半場頭槌中柱，武磊單刀失機，國足半場與越南踢成0：0。

內地體育記者李璇直指：「越南隊在我們面前都成巴薩（巴塞）了？」體育博主陳永說：「國足有幾次逼搶，其實是『形式上的逼搶』，毫無侵略性。」

看畢上半場，不少體育記者和網民不約而同認為：「誤以為中國正在跟日本比賽……」另一體育博主「愛國足的大學魏老師」狠批：「看不出任何戰術，我們現在也沒有任何強點。」微博與網上討論區批評聲音此起彼落，彷彿成為集體嘲笑現場。

眼見國足表現不似預期，恩高域半場即作調動，換入戴偉浚及王秋明。變陣很快已見效，56分鐘劉洋左路傳中，後備入替的王秋明在十二碼點起腳射入為國足先開紀錄。

比賽尾段阮進玲與蔣光太在一次爭球後起衝突，經VAR檢視，86分鐘球證紅牌逐阮進玲離場。國足在十人應戰下圍攻越南，補時5分鐘武磊接應蔣光太頭槌二傳射入，惟越位在先被判無效。戰至補時8分鐘，武磊的單刀入球終助國足以2：0戰勝越南，報卻去年一敗之仇，相信可暫時紓解恩高域的「下課」壓力。