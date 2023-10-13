港足｜香港球迷花逾萬港元赴不丹睇波　「因為是香港隊」

香港足球代表隊周四（12日）在主場以4：0擊敗不丹，在這場2026世界盃亞洲區外圍賽第一輪賽事的首回合獲大勝，挾着優勢進入下周二（17日）的次回合賽事，屆時將會作客不丹這個高原國度，挑戰甚大。

至少6位港隊球迷將親自前往不丹支持港足，雖然短短幾天行程每人需花費逾萬港元，惟他們都表示值得：「因為是香港隊呀。」



6位將前往不丹觀看港足賽事的球迷中，包括受訪的周先生、恆仔和Joseph，他們都會在周末出發，先自行前往曼谷，再經曼谷轉飛不丹，並參加不丹當地旅行社的4日3夜本地遊，單是曼谷往不丹連當地旅費已需約1700美元，連同不丹徵收每日100美元的「永續發展稅」，每人花費逾萬港元。

周先生（左）、Joseph（中）和恆仔（右）將會赴不丹支持港足。（高詩琦攝）

周先生表示，願意花萬多元參加4日3夜的旅行團，「因為是香港隊囉！」並指雖然不丹今年開始開放自由行，惟配套未完善，「因為不能出差錯，所以就找當地的旅行社安排，特別向他們提出要睇波的要求，行程也會有一般的觀光行程，包括登山等等。」不丹位於喜馬拉雅山脈，賽事舉行地點、首都廷布位於海拔2320米高地，不僅對於港隊是一大挑戰，對於球迷來說也不容易，三人表示會先準備好應對高山反應的藥物。

恆仔和Joseph都曾多次赴外地觀看港足賽事，近年包括2018年東亞錦標賽外圍賽（台北）、亞運會（印尼雅加達）、U23亞洲錦標賽外圍賽（蒙古）、2019年的東亞錦標賽決賽周（韓國釜山）等等，恆仔笑指：「這場（作客不丹）將會是我第20場作客的（港足）賽事。」

2018年東亞錦標賽外圍賽，不少球迷親赴台北打氣。（資料圖片／袁志浩攝）

周先生則稱自己經驗比兩人淺得多，「點解會（被）『荼毒』咗就是因為他們（指恆仔和Joseph），2018年東亞盃外圍賽的時候，當時未入坑，見到他們去了台灣（睇波），原來可以咁高興，嗰陣睇電視，見到呢班人，先知原來作客可以咁好氣氛！」當年多位香港隊球迷到台北打氣，最終港隊也順利打入2019年的東亞錦標賽決賽周，同樣吸引許多香港球迷到釜山睇波。

相較到台灣、韓國等熱門旅遊地點作客，前往不丹的人數難免少得多，不過周先生強調：「6個人都可以好有氣氛㗎，點解香港人淨係睇電視，覺得人哋外國好有氣氛，睇七欖又覺得好有氣氛、啲外國人好開心，點解唔可以自己做出嚟呢？

恆仔表示，現在去旅行「是為了睇波才去的」，「香港隊帶我們去好多地方，我和Joseph去過蒙古和越南海防，幾肯定若不是睇波，都是不會去的地方，越南不是下龍灣、河內，而是去海防，但港隊讓我們去認識世界，之後若晉級，會一個地方比一個地方艱難。」港隊若然能順利打入世盃外第二輪，將與烏茲別克、土庫曼和伊朗同組。

Joseph表示，由2015年東亞盃外圍賽到台灣打氣開始，「基本上我將自己的行程都畀晒香港隊，港隊作客，我能力範圍能去的都會去。」他坦言：「最想是將香港人的聲音帶到海外，讓球隊知道不只是得他們作客，背後還有許多香港人是一起奮鬥的。」