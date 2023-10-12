世盃外．香港對不丹陣容︱米高艾華頓正選上陣　亞運隊員先列後備

香港足球代表隊周四（12日）香港大球場主場出戰世界盃外圍賽首圈對不丹，港隊上周六（7日）才剛戰畢杭州亞運銅牌戰，亞運隊成員孫銘謙、胡晉銘、安永佳、李毅凱、謝家榮及潘沛軒悉數先列後備。



世盃外．香港對不丹陣容（香港足總）

名將之後、哥連斯之子米高獲主帥安達臣派遣正選上陣，夥拍艾華頓、陳晉一在前線攻堅。

中場線由黃威、陳俊樂和陳肇鈞組成；守將勞烈斯、艾里奧、費蘭度和茹子楠任正選，並由隊長葉鴻輝把守最後一關。

世界盃外圍賽首圈港足賽程：



香港 對 不丹

日期：10月12日

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：200元（正價票）、50元（特惠票）

直播：港台電視32台



不丹 對 香港

日期：10月17日

香港時間：08：00pm

地點：不丹國家體育場（Changlimithang National Stadium）



安永佳完成中甲比賽後已歸隊。（袁志浩攝）

前鋒安永佳日前完成中甲賽事後歸隊，安達臣教練昨日已稱：「安永佳昨天踢了90分鐘，他仍未完全恢復好，但他總是會幫助到球隊。他會擔正或是在比賽較後時段上陣，你們明天便會知道。」對不丹一仗，安永佳果然先列後備。

兩名港足中鋒米高跟安永佳首度同時候命。（袁志浩攝）

港足主帥安達臣。（袁志浩攝）