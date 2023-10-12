世界盃外圍賽︱港足中鋒米高開齋：用入球說話　獲父親哥連斯盛讚

「Michael！Michael！Michael！」

香港足球代表隊主場4：0大勝不丹，先贏下世界盃外圍賽第一圈首回合，梅開二度的新入籍前鋒米高（Michael Udebuluzor），賽後獲球迷高呼其名字。

上仗對弱旅汶萊無法射破大門，他一直很清楚自己的責任，希望用入球說話，今場他做到了。



哥連斯（黑衫黑帽）為兒子米高而自豪。（夏家朗攝）

在近萬名觀眾的人群之中，米高父親、晨曦名宿哥連斯賽後面露笑容，默默揮手，等待兒子走到面前。

「他做得很好！我為他而驕傲。」這位昔日香港頂級聯賽射手，坦言囝囝仍年輕，有不少進步空間，「我當然會教導他，最重要是每次有機會都要起腳。」

米高上場無法取得進帳，曾笑言害怕被爸爸「殺掉」，他打趣指今仗前知道父親會觀戰，深明自己沒有藉口。「今天肯定要入波，我想他見證這一刻。我有自己想證明的事，足球是用表現說話，而不是靠一張咀。」難怪他深受球迷愛戴，「我愛香港、球迷及球場內這種感覺，我今天完成了我的職責。」

米高今仗攻入兩球頭槌，但他說其實自己也很驚訝。（夏家朗攝）

這位只花兩仗就「開齋」的尼日尼亞裔前鋒透露，爸爸對自己終於用頭入波感到驚訝；他表示其實在德國聯賽期間，用腳入波來得比頭多，所以也被兩記頭槌「嚇壞」。「無論如何，我很喜歡入球，下一仗作客不丹，我仍然會這樣做，幫香港隊晉級。」

米高補充，在德國期間已有輕傷，今日只為安全起見，避免令情況變壞而退下火線。而對於跟艾華頓或安永佳搭檔，米高就指隨着大家互相了解，相信未來會合作取得入球。

陳晉一攻入個人在港足成年隊的首個入球。（袁志浩攝）

陳晉一「開齋」：證明我有能力

至於同樣取得成年隊首個入球的，還有21歲的陳晉一，這役遊走於左閘與左翼之間的他，收到指示要踢得進取一點，慶幸跟球會隊友費蘭度、陳俊樂「夾慣夾熟」，收穫「士哥」。「始終是主場的正式賽事，有好多球迷見證，好興奮。」

因為要隨傑志征戰亞冠盃分組賽，適齡的陳晉一無法隨港隊參與杭州亞運，只能透過電視機送上支持。他坦言當然想參與其中，但認為足球就是如此，「從西班牙回流，經歷、克服了許多事，場內場外都自覺有進步，入球證明我有能力。」