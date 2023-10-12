世界盃外圍賽｜球迷相隔逾40年再入大球場　熱潮下的感人港足印記

「安達臣話想見到大球場有兩萬人，我咪嚟囉」。一名婦人正在拍照，攝下香港大球場售票處外的「香港對不丹」的燈牌，她對上一次入大球場看球賽，已是十多歲時隨父親入場支持南華。

興奮、期待，這一次的港足熱潮無論是否曇花一現，至少讓這名六旬球迷重拾童年回憶。



+ 4

U23香港足球代表隊早前在杭州亞運踢出驚喜，大港隊今晚主場迎戰不丹，上演世界盃亞洲區外圍賽首圈首回合賽事，Helen也是乘亞運足球熱的其中一人。

看到Helen在大球場門外對着「香港對不丹」燈牌拍照，問她是什麼驅使她來看港足，她笑了笑說：「安達臣話想見到大球場有兩萬人，我咪嚟囉」。說得出主教練名字，心想非一般婦人，她坦言看到港足U23球員在亞運踢出拼勁，因而關注港隊，「亞運覺得他們好犀利，加上宣傳好勁，所以知道」。

Helen也是乘亞運足球熱到大球場支持港足。（夏家朗攝）

在電視機前默默支持，由8強鬥伊朗開始直到爭銅牌，「犀利」一詞，包括看到守門員謝家榮多場左飛右撲勇救，以及力拼並堅持到最後的球員，「好有拼勁，都係今次睇先識最記得龍門同安永佳」。

這支U23甚至港足，叫得出球員名字的寥寥可數。上一次入大球場甚至現場觀看足球賽事，已是「咸豐年前」。

世界盃外圍賽：香港主場4：0大勝不丹。（夏家朗攝）

「以前老竇成日帶我哋嚟睇波、睇南華，之後就冇咩了，覺得佢哋（港足）咁犀利就支持。」Helen說。差不多約40多年沒有來過大球場，她笑言：「隔咁多年入場，開心囉，又無端端有訪問，好似好特別咁」。

對於這一支港足，她也是從亞運和報道得知資訊，「同以前唔同咗咁，𠵱家好似叻咗，睇報道車路士足球學校有9個，同我以前睇唔同，以前係個人，𠵱家係整體。」

「希望今日贏，足球發展得更好，不用較其他亞洲足球落後，多點資源做青訓，唔駛話好似最尾兩場（亞運）有啲差距，體能冇咁好」。半場再問Helen享不享受第一次感受港足氣氛，「享受呀，以前冇劃位㗎，不過我個位幾好，好睇呀！」

港足球迷也好，乘熱潮撐港足的球迷也好，至少港足當下真的受到關注，讓一名市民看足球報道、說得出主教練名字，甚至相隔數十年「單拖」入場支持。「We Are Hong Kong」，坐在一遍紅色的東看台，這一夜，相信會是Helen畢生難忘的港足印記。