世盃外｜安達臣苦惱港足體能問題　轟內地球會要求歸還安永佳

香港足球代表隊周四（12日）在世界盃亞洲區外圍賽第一輪首回合，在主場以4：0擊敗不丹，雖然是一場大勝，惟港隊下半場表現大跌，未能再入球之餘更幾乎失球，令人擔心下周二（17日）在次回合作客，在高原環境、人造草皮之下能否順利獲勝。

主帥安達臣坦言不滿意球隊下半場表現，也不滿中甲球會要求港隊讓球員返回球會。



安達臣在賽後記者會上，首先總結港隊表現，他指球隊上半場表現不俗、製造大量入球機會，「也許我們應再多入兩球的」，但他也直言：「我真的很不滿意下半場，半場時我已在更衣室警告過球員，下半場不要停止進攻，我也嘗試在60分鐘換人去重新注入活力，但一切都跟上半場不一樣了。」

世界盃外圍賽：香港對不丹，港足下半場雖作多個調動，但未能改善頹勢。（夏家朗攝）

雖然亞運隊的球員因兵疲今仗沒有正選上陣，但安達臣指，成年隊跟亞運隊有同樣問題：「我們沒有足夠的體力去應付90分鐘比賽，跟之前亞運對日本、對巴勒斯坦一樣，在上半場踢得好、但下半場就無法保持一樣的能量了。你們可以儘管猜度，我知道原因所在。」

不過安達臣強調，今仗的正選十一人上半場表現出色，「我不能說下周會否輪換，但若下周大家能回復十足體力，我仍願意讓他們再踢正選。」

世界盃外圍賽：香港對不丹，艾華頓因傷退下火線。（夏家朗攝）

不丹擁有不少獨特的主場優勢，包括高原氣候和人造草球場，環境跟香港極為不同，港隊在2015年世界盃外圍賽作客不丹，在惡劣天氣下僅能以一球獲勝。安達臣坦言明白作客環境難應付，「今仗若能入到5：0就好了，我們也有嘗試再爭取入球，但我們也要為4：0滿足，我們會盡力應付作客環境。」

安永佳（左）未必能隨隊到不丹。（夏家朗攝）

安達臣最後也提及，在中甲落班的安永佳或未能隨隊到不丹，「安永佳（效力廣西平果哈嘹）在周末又有一場比賽（10月15日對延邊龍鼎），這真的太無稽（This is really stupid）。球會要求我們讓他歸隊，因為那場比賽對他們護級十分重要，但對我們來說這真的很難處理，我們無法帶所有球員去作客，今晚會再檢視一下情況。」

對於傷出的艾華頓，安達臣指他兩日前曾拉傷，周二未有參加操練，到今天早上接受檢查後認為可以上陣，但似乎又觸傷同一患處，稍後會再檢查傷勢；同樣傷出的米高則表示，自己早前曾在德國受傷，「今天感覺到那個患處有點不適，所以在問題變得更嚴重前就離場了。」