F1｜傳紅牛爆權鬥　佩雷斯遭落最後通牒　角田裕毅或成犧牲品

F1（一級方程式）車隊冠軍紅牛（Red Bull Racing）二號車手佩雷斯（Sergio Perez）近期頻頻傳出將會在2024年遭撤換，巴西《環球報》近日稱獲車隊內幕消息，指佩雷斯已遭下「最後通牒」；同時間車隊也爆出權鬥，領隊漢拿（Christian Horner）希望清除操控車手位置的顧問馬高（Helmut Marko），希望一併踢走獲本田支持的角田裕毅。



佩雷斯今季首4站曾獲兩站冠軍，一度豪言要與隊友韋斯達賓爭奪世界冠軍，惟表現隨即急轉直下，雖然駕駛公認是賽場上性能最佳的RB19，惟在排位賽屢次不入Q3，積分也很快遭韋少遙遙拋離。

在韋少一早鎖定車手世界冠軍三連霸之下，佩雷斯仍苦苦掙扎，在韋斯達賓已獲433分的當下，佩雷斯手上只得224分，在車手榜暫排第二。而紅牛在季中踢走艾法托利的迪維斯、找來舊部列卡度回歸，也早已傳出是希望長遠以列卡度代替佩雷斯。

佩雷斯（中）表現每況愈下。（Getty Images）

日前網上論壇Reddit有網民發長文，表示在聚餐中遇上佩雷斯贊助商的前高層，對方透露紅牛已決定來季不再續用佩雷斯，他會在墨西哥站宣布退役，帖文雖然是一介傳聞，惟隨即發酵引來熱烈討論，紅牛未幾否認。

惟《環球報》周六（14日）報道指，佩雷斯已遭紅牛車隊發「最後通牒」，在餘下的五站賽事若未能保住年度亞軍，他便必定被炒，並由年紀更大的列卡度取代；列卡度在艾法托利的位置，則會順理成章地由今季在列卡度受傷時「替工」的羅臣（Liam Lawson）獲得。佩雷斯目前只領先第三位的咸美頓30分，危在旦夕。

列卡度今季在荷蘭站炒車致骨折，他將會在美國站復出。（Getty Images）

不過《環球報》指出，佩雷斯面臨遭撤換，是紅牛車隊中「權力風暴」的冰山一角——而紅牛創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）去世離世之後，車隊內部就蘊釀權鬥，尤其現年80歲的車隊顧問馬高長久以來都是馬特希茨的左右手及密友，2005年便開始出任紅牛車隊顧問，因而在車隊擁有莫大權力，加上他主管紅牛車手學院，更是手握兩支F1車隊的車手席位。

報道指，紅牛車隊的領隊漢拿希望能踢走馬高，以全面控制紅牛集團在F1的運作，漢拿今季已提升了自己對艾法托利的控制權：換上新行政總裁Peter Bayer、以列卡度換掉迪維斯這兩個重要決定，他都扮演主要角色。

盛傳漢拿（左）希望踢走馬高（右），獨攬大權。（Getty Images）

另一引人關注的是，《環球報》指漢拿也想踢走在艾法托利已效力三年、並已簽下明年合約的日本車手角田裕毅，報道寫道，本田為角田的席位支付約1000萬美元，而馬高一直保住角田，是為了維持與本田這個引擎供應商的關係，畢竟本田能控制紅牛動力系統的設定。

角田裕毅或會成為紅牛權鬥的犧牲品。（Getty Images）

報道最後稱，紅牛集團今周會召開董事會，會議將會影響馬高的命運。而紅牛集團中，想剷除馬高的人遠不止漢拿，在馬特希茨離世後才加入、主管體育部門的Oliver Mintzlaff，也希望馬高離開。