歐國外｜麥巴比梅開二度助法國晉級　入球後雙手指天致敬去世親人

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）經歷夏天轉會風波後，最後決定留效巴黎聖日耳門，目前亦位列法甲射手榜首位，但他最近卻在球會陷入球荒，表現備受球迷批評。

周六（14日）凌晨歐國盃外圍賽面對荷蘭一戰，麥巴比重拾勇態，梅開二度助法國以2：1擊敗荷蘭。不過他兩次入球後，不再做出以往各種輕佻的慶祝動作，而是罕見地雙手指向天上。



美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）及尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）離開PSG後，法甲星味隨之大減。巴黎聖日耳門千辛萬苦留住麥巴比，他也在季初接連在4場攻入7球，不過這名法國球星最近卻陷入球荒，各項賽事已連續4場顆粒無收，他上次入球已是上個月下旬面對多蒙特的歐聯分組賽，入的那球還是十二碼。

麥巴比最近一次在球會入球已是將近一個月前，而且還是十二碼。（Getty Images）

雖然PSG球迷及媒體批評他最近狀態不佳，包括1：4被紐卡素大勝一役，他全場幾乎隱形，不過凌晨在國家隊比賽中，他卻一洗頹風，開賽7分鐘便為球隊先開紀錄，下半場更與隊友撞牆後，在禁區外射入一記世界波。

兩次入球後他均雙手指向天上，讓人想起美斯及卡卡的慶祝動作，也不像是麥巴比平時的風格。原來數天前法國《隊報》便報道麥巴比有親人去世，他得悉消息後，在周三（11日）短暫離開球隊集訓基地，回到位於巴黎東北郊區的家鄉邦迪鎮（Bondy）悼念親人。

報道沒有詳細說明去世的親人跟麥巴比是什麼關係、跟他是否特別親密等等，賽後麥巴比也在Instagram上貼出雙手指向天上的照片，相信這三個簡單的Emoji配上這張圖片，已勝千言萬語。

贏下這場後，法國分組賽6戰全勝，已確定能晉身歐國盃決賽周。中堅干拿迪（Ibrahima Konaté）賽後接受《隊報》訪問時，形容這場勝利及晉級決賽周的賽果，讓這個傍晚變得完美。記者提及到麥巴比時，干拿迪稱讚他今場表現非常出色，「特別是第二球。真的，他真的很出色，他家中有人在數天前離開了我們，麥巴比用這種方式向去世的親人致敬，十分美妙。」

麥巴比將兩記國家隊入球獻向去世親人。（路透社）

今場梅開二度後，僅24歲的麥巴比在國家隊總入球已達42球，超越歐洲足協前會長兼名宿名宿柏天尼（Michel Platini），成為法國隊史神射手第4名，排在他前面的依次是基沙文（Antoine Griezmann，44球）、亨利（Thierry Henry，51球）以及基奧特（Olivier Giroud，54球）。