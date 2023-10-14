游泳世界盃雅典站｜何詩蓓乘勇續戰第二站　200自闖決賽爭兩連冠

國際泳聯游泳世界盃雅典站，何詩蓓出戰200米自由泳初賽，以1分58.78秒排總成績第2，晉身今晚11時32分上演的決賽，力爭連續兩站奪金。



何詩蓓戰畢杭州亞運後，馬不停蹄參加世界盃分站。上周柏林站，她先奪400自銅牌，100自及200自強勢封后，其中100自繼亞運後再次打破亞洲紀錄，時間為52.02秒，寫下史上第3快的女子100自紀錄。

何詩蓓在世界盃柏林站贏得兩面金牌，今周轉戰雅典站爭金。（Getty Images）

上周柏林站200自決賽，何詩蓓以1分55.10秒刷新大會紀錄奪冠，今午在200自初賽亮相，排於第7組第4線的她游出1分58.78秒首名觸池，總排名第2晉身同日決賽，第一名為新西蘭泳手Erika Fairweather，荷蘭勁敵Marrit Steenbergen則以第5名晉級競逐獎牌。

何詩蓓將在今晚的200自決賽力爭兩連冠。（Getty Images）

同日下午，17歲新星張心悅出戰100米背泳初賽，游出1分02.58秒，未能刷新個人保持的1分03.30秒青年紀錄，排小組第6無緣決賽。

小將張心悅參加世界盃雅典站，今日（14日）出戰女子100米背泳。（資料圖片；楊宇翹攝）

香港游泳隊巴黎奧運A標資格

何詩蓓 女子400米自由泳（造出時間：4分05.84秒）

何詩蓓 女子200米自由泳（造出時間：1分55.53秒）

何詩蓓 女子100米自由泳（造出時間：53.10秒）

何詩蓓 女子50米自由泳（造出時間：24.56秒）

張心悅 女子200米背泳（造出時間：2分10.35秒）

何甄陶 男子50米自由泳（造出時間：21.86秒）

