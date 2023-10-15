英超｜曼聯門將奧拿拿獲國米CEO大讚「靚Deal」　不排除未來回購

曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）自今夏加盟紅魔鬼後，場上犯錯不少、表現受盡批評。其舊東家國際米蘭的行政總裁莫拉達（Beppe Marotta）日前接受《米蘭體育報》訪問時講起這位舊門將，更表示不排除奧拿拿未來會回歸國米。



莫拉達受訪時談起國米近年的一些球員交易，他點出當中一些成功交易，第一位是莫路伊卡迪，「我們在他開始失去吸引力時，還用5000萬歐元將他賣給了巴黎聖日耳門。」

另一宗交易，便是在剛過去的夏天將門將奧拿拿賣予曼聯，國米前季才由阿積士免轉會費之下加盟，但相隔僅一年，國米便用5250萬歐元、再加500萬歐元的表現相關浮動條款，將他轉售予曼聯，莫拉達也不禁道：「那對我們來說是一宗非常成功的交易，不花一分一毫簽下他、然後高價將他賣走。」

奧拿拿在國際米蘭效力了一季便離隊。（Getty Images）

奧拿拿在曼聯表現飽受批評，今季上陣11場失掉19球，當中不乏是他直接犯錯導致，《米蘭體育報》記者也問莫拉達，這位喀麥隆門將未來有沒有機會回歸國米，莫拉達不置可否：「我無法預測未來……足球就是什麼都有機會發生，即使回歸的人不一定會有好表現，但這對我們和對他（奧拿拿）來說，都是一次重要的經驗。」