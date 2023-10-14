七欖｜衛冕亞運後轉戰亞洲系列賽　港隊泰國站小組全勝闖四強

在杭州亞運達成兩連霸的香港男子七人欖球隊，今周轉戰亞洲七人欖球系列賽泰國站，以三場分組賽全勝姿勢勇闖明日四強戰，力爭奪金而回。



港隊在杭州亞運擊敗韓國成功衛冕，今周乘勇出戰亞洲系列賽泰國站賽事。首站在韓國仁川不敵日本屈居亞軍的港隊，今站與韓國、新加坡和馬來西亞同處B組，力爭以小組前二晉身明日4強戰。

主力姚錦成今站避戰，除李卡度、韋兆新（Russell Webb）、丹馬克（Max Denmark）和蔡紀駿（James Christie）等亞運主力外，麥季聰、房傑鋒和拜恩（Sebastian Brien）亦在陣。港隊首場以43：5大勝馬來西亞隊，第二戰鬥新加坡於不受威脅下，在韋兆新達陣先開紀錄，加上蔡紀駿兩度達陣，前者射入2球附加罰球，港隊上半場已領先19：0，最終以43：0「零封」對手。

亞運主力李卡度領軍轉戰亞洲七人欖球系列賽。（資料圖片／林靄怡攝）

小組賽最後一戰面對強敵韓國隊，後者意外以17：21不敵馬來西亞先失一場，港隊在開賽已用壓倒性速度壓制對手，初段在杜靴迪（Liam Doherty）建功下領先12：0，李卡度其後連續兩次達陣，加上韋兆新兩個附加罰球全中，港隊上半場一舉領先33：0。

韓國在下半場嘗試衝破港隊防線不果，房傑鋒與薩耶斯（Harry Sayers）先後達陣，助港隊拋離比數至52：0。完場前麥古洛（Callum McCullough）達陣且附加罰球得分，港隊終以61：0大勝韓國隊，以小組賽三場全勝首名出線，明日在四強與阿聯酋爭入決賽。