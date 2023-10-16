網球｜鄭欽文奪鄭州賽冠軍　賽後被逼高歌網民稱尷尬：都不敢點開

WTA鄭州公開賽周日（15日）上演決賽，21歲的中國球手鄭欽文擊敗捷克球手Barbora Krejcikova，生涯首度奪得WTA 500賽冠軍，繼早前在杭州亞運奪得女單金牌後，再創生涯高峰。

然而頒獎之時，大會突然要求她獻唱一曲，令她一臉驚愕。



鄭欽文賽後領獎時，先是感謝一直到深夜仍在現場支持自己的球迷，表示希望球迷都享受決賽。緊接，主持突然道：「欽文，為你準備了一個小小的驚喜，我們一起和欽文合唱一首她非常喜歡的歌曲：《經濟艙》，好不好！」《經濟艙》是內地歌手劉聰的歌曲。

鄭欽文奪得鄭州公開賽冠軍。（鄭欽文微博）

鄭欽文先是失笑，更疑似小聲說了一句「我X」，然後再拿起咪說道：「為什麼是經濟艙？為什麼！」音樂隨即奏起，主持人也提點她：「螢幕上有歌詞呀！」鄭欽文還是打趣道：「我的提詞器在哪裏？」進入副歌部份，她便拿起咪、一邊擺動身體、一邊揚手唱了幾句，相當投入；至於音準和演唱水平則見人見智。

鄭欽文演唱旳片段：

片段迅即在微博熱傳，微博號「克母雞」分享片段，寫道：「鄭欽文開創奪冠演唱會，並獻唱《經濟艙》，第一句大家有沒有聽到……卧槽（我X）。」有網民留言道：「笑死，（鄭欽文）被鄭網組織（鄭洲網球賽賽會）驚到，卧槽」。

也有不少網民回應鄭欽文的歌藝，寫道：「實在沒有勇氣再看第二遍」、「我也是，都不敢點開」、「第一遍都沒眼看」、「第一遍看的直播，讓人防不勝防」。