亞運回顧｜數據看港人最關注五大時刻　港足關注度超張家朗

杭州亞運會在剛過去的周日（8日）圓滿閉幕，今屆香港運動員也創出許多佳績，當中有眾望所歸、也有喜出望外；社會各界的關注，也明顯較5年前的雅加達亞運會為高。

到底整屆亞運會期間，哪些事件和項目最引來港人關注？我們利用Google搜尋關鍵字去作一個總結。



每當有受社會各方關注的事件發生，Google中的有關「關鍵字」搜尋數便會急升，例如上周末颱風小犬襲港，市民周三、四開始已相當關注其動向，「颱風」、「颱風小犬」的搜尋數在香港地區高踞不下。

以下會利用「亞運」、「杭州亞運」這兩個核心關鍵字，由9月24日亞運開幕日、到10月8日閉幕日為止，在香港地區的搜尋數走勢，去分析港人最關注的五大事件。

*日期後方的數字要如何解讀？這以頂峰搜尋數為基數計算出的百份比，所以頂峰是100%，而排行較後的時段，就是以頂峰搜尋量為基數計算出的百份比，例如第2位是96%，其搜尋量就是頂峰期的96%。



香港足球代表隊在杭州亞運歷史性打入4強後，全隊在更衣室合照。（香港足總）

最高峰：10月1日晚上9時（100%）

關鍵事件：男子足球8強 香港擊敗伊朗打入4強

今屆亞運會，最始料未及的是香港隊在男子足球8強賽擊敗勁旅伊朗，打入4強，基於賽果的震憾度、足球的普及性、及普羅大眾對於足球的感情連結和認識普遍較其他項目更高，加上正值公眾假期，「男足入4強」成為今屆亞運最受關注的事件，並不意外。

杭州亞運：男足4強戰香港對日本，賽事獲全港關注。（資料圖片／袁志浩攝）

2. 10月4日傍晚6時（約96%）

關鍵事件：男子足球4強 香港對日本

排第二位的事件同樣是男足賽事，港足憑藉打入4強成為全城熱話，在這根基之上，加上對手是日本隊、HOY TV將晚間新聞調動為賽事讓路、各大商場轉播，比賽成為當日全城熱話，大批市民賽前都希望多了解這場賽事和直播資訊，自然獲極大搜尋量。

值得留意的是，在這兩大高峰，「亞運足球」的搜尋量也同時達到高峰，證明當時男足賽事是大家搜尋的目標。

張家朗在亞運金牌戰對中國劍手陳海威，張家朗此後令人震驚地連取12分，直接鎖定15：2勝局，奪得個人首面亞運會金牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

3. 9月24日（約70%）

關鍵事件：賽艇林新棟、王瑋駿奪香港第一金、張家朗奪男子花劍個人金牌

9月24日是亞運會揭幕後第一個正式比賽日，當日香港隊除了在早上已由賽艇的男子雙人單槃誕生第一面金牌，還有多名「星級」運動員登場，包括備受期待的男子花劍選手張家朗、蔡俊彥及女子重劍代表江旻憓，何詩蓓也在女子50米蛙泳登場，可說是「曬冷」。

全日最高峰一刻，當然是張家朗在晚上的金牌戰，輕鬆擊敗中國隊的陳海威，奪得香港劍擊史上首面亞運金牌，加上江旻憓和蔡俊彥的銅牌、何詩蓓以50蛙銅牌展開今屆賽事，亞運全日也廣受關注。

4. 9月29日晚上9時（約30%）

杭州亞運：李思穎在場地單車女子全能賽取得銀牌。（葉詩敏攝）

關鍵事件：李思穎奪女子場地單車全能賽銀牌、女子4X100米混合泳DQ事件及銅牌

當日最引人注目的，無疑是游泳煞科日的女子4X100米混合泳接力賽事，初賽和決賽都發生參賽隊伍被取消資格的事件。

初賽時，中國隊第一棒游背泳的泳手，在出發時非常明顯地偷步，終令隊伍被取消資格，且令原定決賽才上陣的「蝶后」張雨霏無緣「七金夢」，早上已廣獲談論；加上決賽時港隊變陣落場，在何詩蓓領軍下本來游第4名，但又因本來排第3名的新加坡交接棒時犯規遭DQ，港隊終獲銅牌，戲劇性事件、加上與港隊及何詩蓓有關，自然關注度高；另外「小女車神」李思穎在場地單車奪得女子全能賽銀牌，令這位單車新星獲市民認識，也是當日大事。

黃鎮廷在亞運男單８強擊敗林昀儒後，非常激動。（資料圖片／林靄怡攝）

5. 9月30日晚上9時（約28%）

關鍵事件：香港電競隊奪得「夢三國」銀牌、黃鎮廷擊戰中打入乒乓男單4強

電競今屆首次成為亞運會正式項目，比預期中更受注目，除了人氣最高的《英雄聯盟》（League of Legends）外，香港隊在《夢三國》打入決賽，加上各方都極力推廣賽事直播，也引來頗高搜尋度。

另外，眼見今屆香港乒乓球隊幾乎要破紀錄顆粒無收，「一哥」黃鎮廷卻在8強打足7局之下，反勝中華台北好手林昀儒，打入4強，鎖定港乒17年來第一面亞運男單獎牌，他賽後咆哮落淚，令人深刻。