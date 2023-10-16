游泳世界盃雅典站｜何詩蓓游完50蛙再贏100自　兩站豪取4金1銀1銅

狀態大勇的何詩蓓出戰一連三站的國際泳聯游泳世界盃賽事，她先在柏林站獲2金1銅並屢創新紀錄，本周來到第二站雅典，她先在周六晚贏得200米自由泳冠軍，今夜再戰近期兩度刷新個人最佳時間兼亞洲紀錄的100米自由泳，順利以52.55秒再奪一金，連續兩站包辦100及200米自由泳冠軍。

更厲害的是，她在贏得100米自由泳冠軍前，才剛剛以平香港紀錄昤間贏得50米蛙泳銀牌。



何詩蓓上月底在杭州亞運一口氣贏得2金1銀3銅6面獎牌，隨即轉戰歐洲參加游泳世界盃，上周在柏林站連奪100及200自由泳雙冠，連鮮有參加的400米自由泳亦以新香港紀錄獲得銅牌，當中100米自由泳更繼杭州亞運後，游出52.02秒再度刷新自己保持的亞洲紀錄，短期內兩度PB，足見狀態多好。

何詩蓓在兩周內將自己保持的100自亞洲紀錄推前0.25秒，以52.02秒成為史上100自第三快的女泳手，距離瑞典名將絲祖唐（Sarah Sjöström）2017年創下的51.71秒世界紀錄又近一步。

游泳世界盃雅典站｜何詩蓓200自再刷新賽事紀錄 連續兩站封后

何詩蓓近態大勇。（資料圖片／楊宇翹攝）

不過她在柏林站時曾稱，游完400自感覺較想像中累，今站她沒有再游這個中長途距離，反而繼杭州亞運後，再度挑戰50米蛙泳。然而在賽程編排上，女子50蛙與100自之間無論初賽還是決賽，中間只隔着一項男子200米蛙泳，何詩蓓要連戰兩項，相當考驗體能分配。

她周日下午先在50蛙以31.34秒、總成績第三名入決賽，緊接在100米自由泳初賽在第6組第4泳道出戰，首50米以25.83秒第一名觸池，一直領先下以54.52秒奪得小組第一，同以總排名第三晉身凌晨的決賽。荷蘭泳手史甸貝根（Marrit Steenbergen）及澳洲的B甘寶（Bronte Campbell）分別以54.38秒及54.49秒，分列總排名第一、二名晉身決賽。

然而史甸貝根未在決賽亮相，B甘寶改游4線，何詩蓓在第5泳道出戰，世界紀錄保持者絲祖唐身處第3泳道。何詩蓓又一次在水中展示速度，入水後很快已明顯領放，50米以25.24秒率先轉池，並逐漸愈帶愈遠以52.55秒勝出，何詩蓓相當仰慕的名將絲祖唐以53.32秒獲亞軍，B甘寶以53.60秒得季軍。

同日較早前，17歲女將張心悅在女子200米背泳2分16.6秒總成績第8名晉級。Cindy 決賽在第8泳道游出2分13.87秒得第五名，較為可惜的是，時間跟她個人最佳成績2分10.35秒尚有一定差距。冠軍是游出2分06.02秒賽事新紀錄的澳洲泳手嘉莉麥姬昂（Kaylee MCKEOWN）。