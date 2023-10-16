歐國外｜夏蘭特關鍵一仗再次啞火　挪威不敵西班牙陷出局邊緣

周一（16日）凌晨，歐國盃外圍賽A組迎來焦點一役，挪威主場迎戰西班牙，這一仗關係到主隊會否被淘汰，惟在當家球星艾寧夏蘭特（Erling Haaland）啞火下，挪威最終0：1不敵對手，無緣通過分組賽直接晉級。



挪威在國際賽上一向非強隊之列，上一次世界盃晉身決賽周已是1998年，歐國盃突破外圍賽亦要數到2000年。不過如今這個人口約500多萬的北歐國家，因有夏蘭特及奧迪加特（Martin Odegaard）在陣，表現備受外界期待，特別是前者上季初登錄英超便打破聯賽入球紀錄，更助曼城奪得三冠王。

挪威本非足球強國，不過近年因有夏蘭特在陣而被寄予更大期望。（路透社）

今仗賽前，挪威排名A組第3，落後榜首蘇格蘭5分，與第2名的西班牙也相差2分，而且更多踢1場，若要循分組賽途徑出線，此戰可謂非勝不可。

然而西班牙雖然近年處於換血期，國際賽戰績大不如前，但其核心的傳控踢法依然能穩定控制局面。今場他們佔據67%控球率，挪威在缺乏控球的情況下，沒能製造多少攻勢，全場僅有5次攻門，隊長奧迪加特全場未能交出關鍵傳球。

奧迪加特（左）今場表現亦乏善可陳。（Getty Images）

今仗之前，夏蘭特今屆歐國盃外圍賽其實6戰攻入6球，並列神射手榜第3位，在國家隊總計出戰27場攻入27球，效率相當驚人，但今場生死之戰卻未能挺身而出幫助球隊取勝。挪威在第42分鐘曾有一次破門良機，西班牙左閘法蘭加西亞（Fran García）在門前解圍失誤，皮球送到夏蘭特腳下，但這名前鋒在小禁區前匆匆起腳被拿樸迪（Aymeric Laporte）擋到。

夏蘭特全場18次觸球，傳球成功率僅得63%並有7次失去控球，兩次嘗試過人均告失敗。下半場補時階段他曾有一次反擊獨力衝擊對方三人防線，但最後在對方禁區內被攔下。

夏蘭特雖然今屆歐國盃外圍賽表現不俗，但今場生死戰卻未能踢出應有水準。（路透社）

另一方面，西班牙雖然全場與挪威一樣只有兩次射門命中，不過在第49分鐘憑新星加維（Gavi）亂戰射入領先至1：0；此後挪威依然無法有效撕破西班牙防線，夏蘭特在門前接應隊友傳中的撞射亦缺乏力度，被對方門將輕鬆沒收——夏蘭特今場值得被提及的表現亦只有這麼多。

賽後挪威落後西班牙及蘇格蘭5分，確定無緣取得A組前兩名，但仍有機會憑附加賽獲晉級資格。

加維攻入今場唯一入球，粉碎挪威出線希望。（Getty Images）

「新絕代雙驕」命運不同

夏蘭特與奧迪加特這對挪威雙星的組合，要打破宿命帶領國家隊闖入大賽決賽周，目前仍難關重重，雖然兩人依然年輕，未來還有機會嘗試爭取佳績。然而夏蘭特與法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）的「新絕代雙驕」之爭，在國家隊成績如此巨大差距之下，無疑讓前者陷入巨大劣勢。

當然，挪威與法國的實力本來就不在同一個水平，夏蘭特作為純中鋒，在缺乏足夠供應的情況下，能做到28場入27球已是非常難得。只是他在硬仗表現多數不如人意，如上屆歐聯四強開始便一直缺乏存在感，3場比賽均沒有入球。

夏蘭特上屆雖然是聯賽及歐聯神射手，但他四強及決賽均顆粒無收。（Getty Images）

另一方面，麥巴比在不足20歲的情況下便以主力身份助法國贏下世界盃冠軍，去年卡塔爾世界盃決賽更是大演帽子戲法，幾乎力挽狂瀾阻止美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）封王，相比之下夏蘭特自然相形見絀。

球會成就方面，夏蘭特雖已有歐聯冠軍在手，暫時勝過麥巴比一籌，只是後者未來仍有力爭奪歐聯錦標，至於夏蘭特在國家隊能爭取的榮譽，卻恐怕不可能觸及麥巴比的高度了。