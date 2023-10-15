游泳世界盃雅典站｜何詩蓓100自闖決賽　力爭另一金劍指新紀錄

何詩蓓相隔不足24小時續戰游泳世界盃雅典站，昨晚於200米自由泳決賽打破大會紀錄奪金後，她在今日（15日）於100米自由泳初賽再度登場，以總排名第3名晉身周一凌晨上演的決賽。



在上月末以2金1銀3銅完成杭州亞運的何詩蓓，轉戰世界盃再展現驚人實力，先在上周的柏林首站連奪100自、200自金牌，並在100自以52.02秒刷新由自己保持的亞洲紀錄；昨日她在雅典站再以打破大會紀錄奪下200自金牌，今日乘勇出戰100自初賽。

游泳世界盃雅典站｜何詩蓓200自再刷新賽事紀錄 連續兩站封后

何詩蓓一個月內連續出戰三個大賽。（資料圖片／楊宇翹攝）

連同杭州亞運，何詩蓓在兩周內將自己保持的100自亞洲紀錄推前0.25秒，以52.02秒成為史上100自第三快的女泳手，距離瑞典名將絲祖唐（Sarah Sjöström）2017年創下的51.71秒世界紀錄又近一步。

她今日在100米自由泳初賽排第6組第4線，首50米以25.83秒第一名觸池，一直領先下以54.52秒奪得小組第一，總排名第3名晉身周一凌晨的決賽。

荷蘭泳手史甸貝根（Marrit Steenbergen）及澳洲的B甘寶分別以54.38秒及54.49秒，分列總排名第一、二名晉身決賽。