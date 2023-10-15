七欖｜亞運金牌港隊乘勇戰亞洲系列賽　再挫日本一場不失強勢封王

一連兩日的亞洲七人欖球系列賽泰國站，香港男子七人欖球隊在分組賽3戰全勝，以B組首名晉身4強後擊敗阿聯酋，最終在決賽力克日本、以一場不失強勢封王。至於香港女隊則在決賽不敵日本，屈居亞軍。



香港男子七人欖球隊上月底在杭州亞運擊衛冕成功，本周維持約半隊亞運陣容轉赴泰國亞洲系列賽，延續強勢。主力姚錦成今站避戰，除李卡度、韋兆新（Russell Webb）、丹馬克（Max Denmark）和蔡紀駿（James Christie）等亞運主力外，麥季聰、房傑鋒和拜恩（Sebastian Brien）亦在陣。

身處B組的港隊今站未受太大考驗，分組賽以43：5大勝馬來西亞後，再以43：0、61：0輕取新加坡和韓國，挾小組首名殺入四強。

亞洲七人欖球系列賽泰國站，港隊順利封王。（資料圖片／林靄怡攝）

港隊今日在四強戰與阿聯酋爭入決賽，雖然比起分組賽3隊對手更大對抗性，港隊以速度佔優，初段在左路邊線找到機會，薩耶斯加速突破成功達陣，為港隊先開紀錄。港隊其後在馬丹克和杜靴迪先後建功，加上韋兆新射入附加罰球，港隊上半場領先26：0。

他們在下半場繼續佔優勢，大多時間壓住對手進攻，在沒有失分下以50：0擊敗阿聯酋，勇闖決賽。

港隊在亞洲七人欖球系列賽泰國站陣容中，約一半為亞運隊成員。（資料圖片／林靄怡攝）

港隊上月尾才在杭州亞運準決賽擊退日本殺入決賽，今仗在冠軍戰再遇老對手日本，初段雙方互有攻勢惟未能突破對方防線，戰情一度膠着。直到4分多鐘，杜靴迪一次突擊成功，韋兆新繼而射入附加罰球，助港隊率先開紀錄領先7：0。

惟日本在完半場前一分鐘把握港隊防守失誤，以快攻兩度達陣一舉反超前12：7。下半場兩軍鬥得激烈，戰至中段，蔡紀駿與李卡度先後避開對手攔截達陣，韋兆新兩球附加罰球得分，港隊以21：12反超前。最終港隊在蔡紀駿完場前再得分，以26：12力克日本封王。

香港男子七人欖球隊在泰國站封王。（直播截圖）

女子七欖港隊不敵日本奪亞

在杭州亞運歷史性奪銅的女子七欖港隊，在A組先以31：5挫哈薩克，再以39：10勝馬來西亞，惟小組賽最後一場以7：17不敵日本，以A組次名晉級，在今日的4強擊敗中國勇闖決賽，同樣硬撼日本爭金。

港隊在初段被日本壓制落後0：5，即使屢次與強闖防線的日本極力抗衡，港隊半場仍以0：10落後。港隊其後由陳穎成功突破對手防守達陣成功，力戰下終以5：29落敗，屈居亞軍。