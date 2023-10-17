國足主帥稱失誤因為對手強　烏茲別克教練：國足同越南一樣冇威脅

中國國家足球隊昨（16日）晚友賽以1：2在大連主場不敵烏茲別克。對於在下半場尾段8分鐘內因失誤連失兩球，國足主帥恩高域表示對方是強隊，可以曝露國足的問題，「如果踢弱的對手贏了的話，弱點曝露不出來，只是看起來的美好」。

烏茲別克教練卡坦歷比較今輪國際賽期的兩個對手，他認為越南及國足分別不大，皆未能對烏軍造成太多威脅。烏茲別克上場以2：0贏越南，今場對國足亦佔優勢，控球超過6成，射門多達23次，其中8次目標，而國足只有3腳攻門。



韋世豪在41分鐘為國足開紀錄。（新華社）

國足在今輪國際賽期邀請越南及烏茲別克訪華，上場先以2：0擊敗越南，但今仗則以1：2不敵烏茲別克。雖然國足今場有韋世豪先開紀錄，但在控球及射門數據皆處劣勢。在下半場，國足後防連番失誤，烏茲別克在78及86分鐘各入一球以2：1反勝。

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恩高域表示約戰強隊就是為了及早曝露球隊問題，再想辦法解決及進步。（新華社）

國足主帥恩高域（Aleksandar Jankovic）總結今場比賽，他說：「賽前跟隊員強調了，烏茲別克隊的實力比較強，他們會利用我們的每一次失誤來懲罰我們。大家在場上拼得非常凶，但我們為失誤付出了代價。在主場落敗肯定不能令人滿意，但能跟這種身體對抗比較強的對手進行高水準的比賽，對我們來說是非常有用的，隊伍的收穫也是巨大的。」

國足教練：踢強隊正是為了曝露問題

對於兩個失球皆來自失誤，恩高域認為與對手實力強有關，這個也是國足希望約戰強隊的原因。他說：「這種直接的失誤，更多的歸結和更強對手的比賽，這對我們是很有用的，如果踢弱的對手贏了的話，弱點曝露不出來，只是看起來的美好。烏茲別克在上一個國際比賽期也經歷了我們類似的問題。」烏茲別克上月友賽美國輸0：3，對墨西哥就踢成3：3。

恩高域表示國足需要不斷跟高水平的球隊交手，才能進步，並承認過程會有陣痛。

下輪國際賽期，國足就要踢世界盃外圍賽。（新華社）

「為了打好世界盃外圍賽，我們必須讓這些問題提前曝露出來，然後想辦法在一個月之後不再犯同樣的錯誤。」恩高域說：「球員在場上所有的個人失誤，我作為主教練會承擔所有的責任。球員只需要在場上去拼搏，去奔跑，就可以了。這樣在話我才有資格要求失誤的球員，在後面的比賽中繼續敢於接球，敢於做動作。」

在11月的國際賽期，國足將出戰世界盃外圍賽分組賽，同組有韓國及泰國。

烏茲別克教練卡坦歷在比賽中被罰黃牌。（新華社）

烏茲別克教練：國足跟越南差不多

烏茲別克教練卡坦歷（Srecko Katanec）出席賽後記者會，被問到今個國際賽期贏越南及國足這兩場比賽，他說：「兩場比實很相似，越南沒有創造太多威脅，中國也是一樣，兩隊對我來說都是差不多。」烏茲別克上場跟國足一樣，同樣以2：0的比數擊敗越南。

內地體育記者李璇稱卡坦歷這番話「殺人誅心」，「在人家眼裏，我們和越南半斤八兩」。

對於今場在落後下反敗為勝，卡坦歷說：「這場比賽很激烈，我覺得我們配得上勝利，我們壓逼了90分鐘。中國隊上半場防守得很好，我對球隊上半場不滿意，中場沒有速度上的改變，沒有向前。下半場好多了，我們也入了兩個球，恭喜我的球員。」