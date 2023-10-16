國足尾段兩度送禮反負烏茲別克　被批無戰術：沒有一絲意外的輸了

撰文：吳慕兒
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中國足球代表隊（國足）友賽烏茲別克，表現又一次受到批評。即使前鋒韋世豪在上半場助國足先開紀錄，難掩球隊全場陷入被動，戰至比賽尾段更因後防犯錯兩度「送禮」，遭烏茲別克連入兩球，反勝2：1。
網民的即時反應相當精彩：「沒有一絲意外的輸了，還是太缺少內容」，質疑國足以現時狀態，如何出戰世界盃外圍賽？

韋世豪的入球，助國足對烏茲別克上半場先開紀錄。（新華社）

國足9月份兩場友賽約戰世界排名較低的球隊，國足先是僅以1：1賽和排名低54位的馬來西亞，繼而更以0：1不敵排名低13位的敘利亞，外界批評之聲不絕。來到10月份，國足兩場友賽先對越南，再鬥烏茲別克。

上周國足縱以2：0勝越南，但仍因整體表現不理想，網上遭洗版式冷嘲熱諷。今場面對世界排名75、較國足高5位的烏茲別克，賽前已不被看好。跟越南一仗上半場類似，國足對烏茲別克在控球及傳球數據均不及對手，而且戰至40分鐘均未有任何射門，前鋒韋世豪憑個人突破保護皮球已是唯一亮點。

41分鐘武磊射門被擋，韋世豪在禁區邊補射得手，國足首次射門便帶來入球，劣勢中先開紀錄，半場領先1：0。

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舒古羅夫主射十二碼縱被撲出，他成功補射得手，為烏茲別克扳平國足。（新華社）

國足領先下持續被動，但烏茲別克亦遲遲攻不入，戰至尾段獲對手「拔刀相助」。戰至78分鐘，門將顏駿凌兩度撲出對手射門，可是高天意回防時踢跌烏茲別克拉耶夫，被罰十二碼。顏駿凌撲出舒古羅夫主射的十二碼，惟舒古羅夫成功補中，為烏茲別克扳平1：1。

8分鐘後，中國隊又一次後防犯錯，陳蒲在後場邊線位置交失，艾迪高利哥夫截下皮球後傳中，艾斯根德洛夫抽射破網，烏茲別克以2：1反超前國足。兩軍以此比數完場，國足末段兩度「送禮」下，遭烏茲別克反勝。

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國足末段連環送禮，遭烏茲別克連入兩球反勝。（新華社）

由於今仗是下月世界盃外圍賽展開前，最後一輪熱身賽，外界對今仗國足表現更加緊張。然而無論比賽戰況、進程還是結果，國足的表現再一次在預期之下，令球隊下月在世界盃外圍賽對泰國和韓國的兩場比賽，更顯得不樂觀。

賽後國足的表現再次掀起熱議，內地體育記者李璇直指球隊毫無戰術可言：「現在看國足的表現，就覺得沒啥戰術，尤其進攻端，未來打36強，進球偶然，丟球，只是時間問題。」

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國足差勁表現再度引發熱論。（新華社）

另一體記豐榛則認為，2016年世界盃外圍賽國足對烏茲別克時，雙方大致「半斤八兩」，「現在雙方已有嚴格的檔次差距」，他更指烏茲別克今夜根本未盡全力，「認真踢了20分鐘？整體看是訓練賽的感覺。反觀國足疲於奔命，拿不住球。」

有網民的即時反應相當精彩：「沒有一絲意外的輸了，還是太缺少內容」，質疑國足以現時狀態，如何出戰世界盃外圍賽？國足主帥恩高域（Aleksandar Jankovic又譯：揚科維奇）因近期球隊差勁表現備受壓力，相信下月兩場世盃外賽事如有差池，隨時帥位不保。

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國足（中國足球隊）
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