羽毛球丹麥賽｜伍家朗鬥石宇奇中途退賽　鄧謝配激戰68分鐘出局

香港羽毛球隊杭州亞運後馬不停蹄，今周轉戰丹麥公開賽，港將伍家朗與混雙的「鄧謝配」首日先後亮相，惜伍家朗戰至次局退賽，對手石宇奇直接過關。

恰巧的是，丹麥賽一號場連續3場都有球手退出。



伍家朗在丹麥公開賽男單首圈，惡鬥中國球手﹑6號種子石宇奇，伍家朗早段曾經領先，其後這名港將中段連失8分，並以13：21先輸一局。伍家朗次局落後0：3時，宣布退賽，未能完成賽事，石宇奇直接過關。

巧合的是，一號場接連登場的中國球手高昉潔，其後是印度的男雙組合，加上伍家朗，連續3場賽事都有球員退賽。

伍家朗在丹麥賽對石宇奇退賽，首圈止步。（資料圖片／趙子晉攝）

伍家朗原定上周在芬蘭出戰北極公開賽，惟因身體抱恙未能上陣，留待今周轉戰丹麥公開賽。未料他在首圈賽事需中途退賽，未知是否跟身體未全面康復有關。

之後港隊混雙拍檔鄧俊文／謝影雪出場，面對丹麥組合基斯甸臣（Mathias Christiansen）／寶耶（Alexandra Bøje），戰情相當激烈。鄧謝配首局輸17：21，次局以21：18勝扳平局數。決勝局丹麥組合中段以11：6拉開5分，並一路領放，領先16：11後被香港組合一路追上，鄧謝配力追至17：17平手。

雙方之後得分梅花間竹，18：18、19：19兩度平手後，基斯甸臣和寶耶連取兩分再取一局，終止賽事。鄧謝配足足跟丹麥組合激戰68分鐘才分出高下，可惜的是尾段未能乘後上氣勢反勝。

至於另一對港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔，以及男子單打代表李卓耀，會在明早（18日）賽事登場。