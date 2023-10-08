安洗瑩強忍膝痛靠意志贏金牌　母親心疼高呼「棄權」｜杭州亞運

韓國羽毛球手安洗瑩昨（7日）晚克服膝傷痛楚，在杭州亞運女單決賽以2：1局數擊敗中國球手陳雨菲，贏得個人首面亞運女單金牌。

韓國傳媒報道，安洗瑩的父母有到現場觀賽，看到女兒受傷，她的母親更緊張地大喊求她退賽。安洗瑩賽後表示沒聽到觀眾席上的母親叫喊，「就算聽到也不會棄權」。她認為這是難能可貴的機會，所以用意志力堅持下來。



了解女單決賽戰況：安洗瑩陳雨菲巔峰對決 韓國天才少女霸氣奪金

安洗瑩飛撲救波。（新華社）

杭州亞運羽毛球項目壓軸上演女單決賽，由世界排名第一的安洗瑩，面對世界排名第三的東道主球手陳雨菲。首局非常緊湊，兩人勢均力敵，到尾段安洗瑩因膝傷叫了醫療暫停，噴過鎮痛噴霧後，繼續作賽，先贏21：18。

安洗瑩在決賽叫醫療暫停，請醫療人員治理她的膝傷。（新華社）

在第二局，膝傷有點影響安洗瑩的發揮，被陳雨菲以21：17追平。在決勝的第三局，敷冰鎮痛後的安洗瑩展現密不透風的防守，儘管她避免加速突擊及跳起扣殺，但很多時都守到陳雨菲自己犯錯打出界。漸漸地，25歲的陳雨菲體能下降，愈攻得急就愈累，愈累就愈易出錯。最後，安洗瑩贏21：8，以局數2：1擊敗陳雨菲摘金。

安洗瑩在第三局打出滴水不漏的防守，磨到陳雨菲的體能也支持不住。（路透社）

韓國《朝鮮日報》報道，21歲的安洗瑩賽後一拐一拐地行到混合採訪區，她說：「感覺好像有東西在膝蓋內斷了及移位，非常痛，但幸運地，我還能夠行路及打波。」

贏波後第一件事，安洗瑩躺在場上。（路透社）

「這次是我第一次，也可能是最後一次機會，我覺得以後不會再有這樣的時機，所以我全力以赴。」她說：「我靠意志力打波，我都不知道這場比賽是如何完結的。」

安洗瑩右膝受傷，忍痛下堅持下去，贏得金牌。（路透社）

報道指，安洗瑩的父母是今場亞運決賽的座上客，兩人看到女兒膝部受傷時都很心痛，她的48歲母親更在看台上大叫：「停下來，你可以棄權！」

安洗瑩的54歲父親說：「我不能在我女兒承受痛楚時心安理得地為她加油，但我不能不叫她加油，所以我看這場比賽時，心情都不太舒服。」他很高興安洗瑩最後贏波，取得好的成績。

世界排名第一的安洗瑩首次贏得亞運女單金牌。（路透社）

被問到有沒有聽到母親叫她退賽的叫喊，安洗瑩說：「我聽不到。」但她跟住補充「就算我聽到，都不會棄權」。

在5年前的雅加達亞運，初出道的安洗瑩在女單首圈以15：21及8：21不敵陳雨菲，到今屆她在決賽復仇成功，贏得金牌。安洗瑩較早前代表韓國女團出戰亦贏得冠軍，她今屆取得兩面金牌。

安洗瑩親吻這面得來不易的金牌。（路透社）

安洗瑩在2023年大展光芒，登上世界排名第一，隱然成為羽球壇女單「F4」之首。她在今年已經贏得10項重要女單錦標，分別是世錦賽、印度公開賽、印尼大師賽、全英賽、泰國公開賽、新加坡公開賽、韓國公開賽、日本公開賽、中國公開賽以及亞運。