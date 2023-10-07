杭州亞運．羽毛球︱安洗瑩陳雨菲巔峰對決　韓國天才少女霸氣奪金

杭州亞運羽毛球女單決賽壓軸上演，安洗瑩與陳雨菲合演一場巔峰對決。

安洗瑩取得首局後，一度受膝傷困擾，被陳雨菲追平，安洗瑩調整過後決勝局展現「世一」威力，再次擊敗陳雨菲，贏得羽毛球女單金牌。



杭州亞運．羽毛球︱安洗瑩順利贏得女單金牌。（新華社）

5年前安洗瑩首次參加亞運，首圈便被陳雨菲以2：0擊敗，決賽她再次面對這座曾經擊不倒的大山，早已脫胎換骨的她今次成為上風的一位。

今屆女子團體賽事中韓金牌大戰，身為第一單打的安洗瑩以21：12、21：13輕鬆擊敗陳雨菲，全程僅花上52分鐘。不過今仗陳雨菲有備而來，首局初段雙方均展現耐性，難分高下，打成10：10平手。

杭州亞運．羽毛球︱安洗瑩激情慶祝。（新華社）

安洗瑩一度治理膝傷

11：10進入技術暫停，陳雨菲領先一分，游有餘刃的安洗瑩隨即連拿3分，反超前13：11。兩人幾乎每分都是多板對拉，找到機會才出手，安洗瑩的防守尤其出色，屢次救起陳雨菲的扣殺。兩人得分梅花間竹，安妹妹一路保持2至3分優勢，以21：18先取首局。

不過首局戰至18：17時，安洗瑩在一次飛身救球後摸着有傷的右膝，並須即場接受醫護人員治理，狂噴鎮痛噴霧。她即使順利拿下首局，腳步明顯在次局受影響，一路落後，她力追下仍以17：21被陳雨菲追平，比賽進入決勝局。

杭州亞運．羽毛球︱安洗瑩認為主場出戰的陳雨菲壓力較她更大。（新華社）

休息期間，安洗瑩趁機會為膝部敷冰，第三局她腳步回順，重拾比賽節奏，開局連拿5分，再次取得優勢。此時陳雨菲體能上已完全跟不上，安洗瑩一路遙遙領先，局尾拉開至17：7達10分差距。

陳雨菲戰至8：19時跪在場上，須接受醫護人員治理，輪到她噴鎮痛劑。安洗瑩順利再拿兩分，並以21：8勝出賽事。

安洗瑩曾砍不倒的大樹

安洗瑩甫出道便以令人驚艷的表現，被譽為韓國「天才少女」，可是她被陳雨菲阻擋前路，一度在樽頸受困近4年之久。她由上屆亞運首次遇上陳雨菲開始，連續7次碰頭全數敗陣，曾經令她十分氣餒，認為自己怎也勝不過對方。

幸好她在教練成池鉉指導下，針對弱點作出改善，去年7月印尼大師賽決賽首度戰勝陳雨菲，從此表現脫胎換骨。今年參加10站世界羽聯巡迴賽取得8冠2亞佳績，不止榮升世界排名第一，同時亦在世界錦標賽封后，當上世界冠軍。她對上一次單打賽事贏陳雨菲，正是世錦賽四強。

今屆亞運決賽再次遇上對方，安洗瑩順利獲勝，不單報卻5年前亞運一敗之仇，更為韓國贏得這面女子單打羽毛球金牌，為這個一口氣成為「世一」及世界冠軍的突破一年，更添圓滿。