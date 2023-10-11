安洗瑩亞運負傷奮戰奪金　韓媒透露養傷6星期　首兩周禁止行樓梯

21歲韓國羽毛球手安洗瑩在亞運女單決賽右膝受傷，負傷忍痛作戰，以局數2：1擊敗中國球手陳雨菲，贏得金牌。

韓國傳媒報道，安洗瑩的髕骨肌腱部分撕裂，有腫脹及積水，需要養傷5至6周。報道稱，安洗瑩頭兩周不准訓練下肢，也禁止行樓級，經過兩周的休息再開始4星的恢復治療。她將會缺席今月的丹麥公開賽及法國公開賽。



安洗瑩飛撲救波。（新華社）

安洗瑩強忍膝痛靠意志贏金牌 母親心疼高呼「棄權」｜杭州亞運

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在上周六（7日）的杭州亞運女單決賽，安洗瑩在首局右膝受傷，要求醫療暫停，之後她用意志堅持下去，忍痛打足三局，以局數2：1贏陳雨菲得金牌。安洗瑩在周日從杭州回國，接受磁力共振掃瞄，翌日醫生診斷為右膝髕骨肌腱部分撕裂，有腫脹及積水。

安洗瑩在決賽叫醫療暫停，請醫療人員治理她的膝傷。（新華社）

有韓國傳媒稱，安洗瑩需要養傷2至5周，但《首爾體育》獨家報道，根據醫生的意見，韓國羽毛球隊周二向韓國羽總提交的安洗瑩康復計劃，認為這位21歲球手的康復期需要5至6周。安洗瑩被禁止下肢訓練及行樓梯兩周，並要接受再生組織注射、衝擊波治療、復康運動及手法治療。

經過頭兩周的絕對穩定期後，安洗瑩會開展4星期的恢復治療，治療會結合復康運動、手法及注射治療。安洗瑩將缺席今月的丹麥公開賽及法國公開賽。她在2019年曾贏得法國公開賽，當時她只有17歲。

安洗瑩在第三局打出滴水不漏的防守，磨到陳雨菲的體能也支持不住。（路透社）

對於她能否趕及下月在光州舉行的韓國大師賽，國家隊、總會及主辦單位仍未有一致意見。不過，普遍的共識是，為了以最佳狀態應付巴黎奧運，他們應該好好保護安洗瑩，避免讓她參加過多比賽。