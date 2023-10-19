杭州亞運｜女排決賽創HOY 77台收視紀錄　港足頑強表現贏無形金牌

杭州亞運圓滿結束，港隊贏得8金16銀29銅，以53面獎牌刷新歷屆紀錄。今屆亞運的香港獨家轉播商有線寬頻集團昨日（18日）舉行慶功宴，邀請多位獎牌運動員出席。有線寬頻透露，今屆亞運創下HOY 77台開台以來最高收視紀錄，中國對日本的女排決賽錄得最高收視7.6。



運動員在有線寬頻通訊有限公司副主席兼執行董事曾安業先生聯同集團執行董事陸偉棋博士及行政總裁兼執行董事杜之克先生手上接過寫上「港隊好勁」的橫額，表揚他們在場上的拼搏表現。

有線寬頻今屆透過不同平台轉播亞運賽事，他們表示在亞運期間 77 台收視顯著上升，同時亦創下HOY 77台開台以來最高收視紀錄，在10月7日晚播放中國對日本的女排決賽期間，最高收視錄得超過7.6。中國該場決賽以直落3：0擊敗日本贏得金牌。

網上收視方面，應用程式加網頁的訪客人次超過245萬，期間瀏覽量更高達 3600萬。

有線寬頻通訊有限公司在10 月18日舉行慶功宴，邀得一眾參與亞運港隊運動員、有線寬頻管理層、節目主持、專業評述員及各界嘉賓出席到賀。

有線寬頻昨日舉行慶功宴，邀請到括姚錦成、李卡度、林新棟、王瑋駿、趙顯臻、梁寶儀、梁穎儀、許得恩、梁嘉儒、羅慶隆、葉浩林、袁柏林、葉煒林及陳卓傑等亞運港隊成員出席。姚錦成、李卡度是男子七人欖球金牌得主，林新棟及王瑋駿就合力贏得賽艇男子雙人單槳無舵艇冠軍。

李德能：港足已獲「無形的金牌」

在慶功宴上，幾名亞運主持分享感受，李德能及劉健基評述過多屆亞運，但今屆是香港首次有免費電視台直播，兩人都覺得非常難忘，特別是香港男子足球代表隊歷史性打入四強。李德能表示，港隊男足在亞運展現頑強鬥志，在港人心中已獲得「無形的金牌」。今屆有線寬頻還邀請到退役的「牛下女車神」李慧詩擔任主持，夥拍黃金寶評述多項單車比賽。

有線寬頻通訊有限公司副主席兼執行董事曾安業先生感謝一眾評述員、嘉賓主持在錄影廠為觀眾提供專業資訊；在杭州的同事穿梭於不同比賽場館，第一時間訪問運動員，以及努力安排轉播的幕後人員。

有線寬頻通訊有限公司副主席兼執行董事曾安業致辭時表示：「今次有線寬頻獨家轉播亞運，成功延續我們在東京奧運贏得的出色口碑，無論收視、話題上都取得優異成績，我藉此機會感謝台前幕後各位同事以及一眾嘉賓主持的努力。」

曾安業續表示：「今屆亞運對有線寬頻別具意義。雖然今次是連續第七屆取得亞運會轉播權，但公司剛剛在今年6月正式交還收費電視牌照，因此與以往不同，今年是透過免費電視HOY，再配合HOY應用程式、網站以及社交媒體等不同平台全方位播放，觀眾層更廣闊。最後結果亦證明，我們絕對有能力在新業務模式下，持續發展，再創高峰。」