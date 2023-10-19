杭州亞運｜女排決賽創HOY 77台收視紀錄 港足頑強表現贏無形金牌
杭州亞運圓滿結束，港隊贏得8金16銀29銅，以53面獎牌刷新歷屆紀錄。今屆亞運的香港獨家轉播商有線寬頻集團昨日（18日）舉行慶功宴，邀請多位獎牌運動員出席。有線寬頻透露，今屆亞運創下HOY 77台開台以來最高收視紀錄，中國對日本的女排決賽錄得最高收視7.6。
有線寬頻今屆透過不同平台轉播亞運賽事，他們表示在亞運期間 77 台收視顯著上升，同時亦創下HOY 77台開台以來最高收視紀錄，在10月7日晚播放中國對日本的女排決賽期間，最高收視錄得超過7.6。中國該場決賽以直落3：0擊敗日本贏得金牌。
網上收視方面，應用程式加網頁的訪客人次超過245萬，期間瀏覽量更高達 3600萬。
有線寬頻昨日舉行慶功宴，邀請到括姚錦成、李卡度、林新棟、王瑋駿、趙顯臻、梁寶儀、梁穎儀、許得恩、梁嘉儒、羅慶隆、葉浩林、袁柏林、葉煒林及陳卓傑等亞運港隊成員出席。姚錦成、李卡度是男子七人欖球金牌得主，林新棟及王瑋駿就合力贏得賽艇男子雙人單槳無舵艇冠軍。
李德能：港足已獲「無形的金牌」
在慶功宴上，幾名亞運主持分享感受，李德能及劉健基評述過多屆亞運，但今屆是香港首次有免費電視台直播，兩人都覺得非常難忘，特別是香港男子足球代表隊歷史性打入四強。李德能表示，港隊男足在亞運展現頑強鬥志，在港人心中已獲得「無形的金牌」。今屆有線寬頻還邀請到退役的「牛下女車神」李慧詩擔任主持，夥拍黃金寶評述多項單車比賽。
有線寬頻通訊有限公司副主席兼執行董事曾安業致辭時表示：「今次有線寬頻獨家轉播亞運，成功延續我們在東京奧運贏得的出色口碑，無論收視、話題上都取得優異成績，我藉此機會感謝台前幕後各位同事以及一眾嘉賓主持的努力。」
曾安業續表示：「今屆亞運對有線寬頻別具意義。雖然今次是連續第七屆取得亞運會轉播權，但公司剛剛在今年6月正式交還收費電視牌照，因此與以往不同，今年是透過免費電視HOY，再配合HOY應用程式、網站以及社交媒體等不同平台全方位播放，觀眾層更廣闊。最後結果亦證明，我們絕對有能力在新業務模式下，持續發展，再創高峰。」