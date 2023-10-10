杭州亞運｜中國隊備戰奧運面對三大問題　印度強勢崛起有威脅

2023年舉行的杭州亞運在10月8日閉幕，中國奧林匹克委員會在官方微博發表文章，總結中國代表團成績。中國贏得201金111銀71銅，取得參賽亞運的歷史佳績，連續11屆排獎牌榜首；3次打破世界紀錄、18次打破亞洲紀錄、74次打破亞運會紀錄。

不過，這篇文章提到中國隊浮現出三大問題，乒乓球等傳統項目受到強力挑戰，足、籃、排三大球表現未盡如人意，部分金牌項目如田徑其實與世界頂尖水平還有差距。

對於亞洲最新體壇形勢，這篇文章提到印度強勢崛起，韓國迎來羽毛球的黃金期，烏茲別克在賽艇、柔道等項目衝擊中、日、韓。另外，《新華社》的總結文章亦提到印度隊的威脅，認為他們有力在射擊等項目於巴黎奧運跟中國交鋒。



杭州亞運最終獎牌榜（01美術製圖）

中國奧林匹克委員會在杭州亞運所有賽事結束後發表總結文章，中國體育代表團副團長周進強點評中國隊的表現，開頭約四分一的內容讚揚運動員在不同項目取得佳績，但之後話鋒一轉，認為要保持清醒的頭腦。他表示這次亞運是備戰明年奧運的中期考試，考出了成績，也浮現了三大問題。

中國亞運破紀錄奪201金 分析三大金牌庫 四項目「大意失杭州」

問題一：傳統項目受挑戰

周進強提到的第一個問題是乒乓球、羽毛球及舉重等傳統項目受強力挑戰，為中國隊備戰奧運敲響警號，原因可能包括賽程密集、適應不及、對手進步，希望中國隊要備戰訓練、信息收集及心理等方面找出原因。中國今屆未能全掃乒乓球7金，最令人失望是女雙，兩對中國組合皆未能入4強。羽毛球方面，中國隊在7面金牌中得4面，失了女單、女團及男雙。舉重方面，中國金牌數目不及朝鮮。

陳夢/王藝迪在女雙8強止步。（杭州亞運共享圖片）

《新華社》在閉幕禮後發表題為〈亞洲體育格局的變與不變——杭州亞運會賽事回眸〉的文章總結中國隊成績，亦提到相近的論點。文章稱，舉重項目在杭州遭遇朝鮮女隊的強力衝擊，給備戰巴黎奧運會敲響了警鐘。在女子舉重7個級別中，中國隊只贏一金，而朝鮮幾乎壟斷了得5金。

女子87公斤級比賽中，中國選手梁小梅以抓舉120公斤、挺舉155公斤、總成績275公斤獲得冠軍。（新華社）

問題二：三大球表現未如人意

之後，周進強提到的是中國的老問題，就是足、籃、排三大球的表現不盡如人意，整體表現與人民群眾期待還有差距。雖然中國女籃及女排如預期衛冕，但男籃準決賽不敵非主力陣容的菲律賓，女足亦在準決賽負於日本二隊。他特別點名中國男籃，指他們在關鍵時刻沒有頂住壓力，在大比數領先下落敗，曝露出國家隊管理、技術戰術水平、訓練、心理、臨場指揮等問題。

中國男籃上台領銅牌，人人都不太高興。（新華社）

《新華社》的文章亦表示，男籃及女足不敵對手的二隊無緣決賽，為女籃及女排的勝利蒙上陰影。該文章承認，即使在亞洲層面，三大球中只有女籃及女排屬頂級水平，「極端情況下，甚至不排除巴黎奧運會上出現僅有女籃、女排參賽的一幕。」

女足準決賽，中國不敵日本。（新華社）

問題三：亞運成績好不等於奧運也好

今屆中國稱霸游泳及田徑場，分別得28金及19金，但周進強表示部分項目亞洲水平與世界一流還有差距，在奧運會面臨截然不同的競爭，亞運成績好不等於在奧運都能發揮相同水平。文章表示，中國體育代表團已要求各項目以問題為導向，認真總結，之後會再深入查找問題及改進。

中國跑手陳佳鵬（左起）、嚴海濱、謝震業、陳冠鋒為中國隊贏得男子4x100米接力冠軍。

《新華社》讚賞中國田徑隊成績不錯，但如果放到世界大賽，具備奧運衝金實力的運動員其實不多，在網球及馬術等項目的情況也是。

網球男子單打決賽，中國的張之臻以2：0戰勝日本選手綿貫陽介，奪得冠軍。（新華社）

印度強勢崛起 有力衝擊日韓地位

中國奧委會的總結中，周進強表示亞洲體壇形勢悄然有變。日本及韓國的金牌數目比上屆減少，分別得52及42面金牌，排獎牌榜第2及第3位。他指出日本在部分項目沒有派主力參賽，但在柔道、摔跤及團體球類運動仍表現出很強的實力，更在場地單車奪得10面金牌。韓國在射箭、劍擊及現代五項仍有優勢，羽毛球及游泳進步明顯，文章更認為韓國羽毛球進入黃金期，女單、女雙、男雙及混雙都有世界一流的實力。

安洗瑩為韓國贏得羽毛球女單及女團金牌。（新華社）

印度上屆得16金，總獎牌70面，今屆大幅進步至28金，總獎牌數破百至107面，排獎牌榜第4位。中國奧委會的文章指印度在今屆亞運強勢崛起，射擊取得7金，打破3項世績。印度在田徑的中長跑實力快速提升，乒乓球方面更在女雙8強贏中國，獲得首面亞太女雙獎牌。

印度在今屆的射擊項目贏得7面金牌，僅次中國。（新華社）

港隊游泳、劍擊部分細項達世界一流

《新華社》分析亞洲體壇形勢，中國遙遙領先、日、韓爭次席的大形勢未有轉變，但提及印度的威脅。文章稱印度在多個項目取得突破，成為中、日、韓以外唯一獎牌過百的代表團，「不僅未來在亞運會有衝擊韓日的可能，在巴黎也將與中國隊在射擊等項目上直接『對話』。」

印度以外，中國奧委會還提到烏茲別克，認為他們在賽艇、柔道、拳擊、跆拳道上對中國、日本、韓國等造成較大衝擊。烏茲別克今屆得22金，排在獎牌榜第5位。烏茲別克今屆在柔道及拳擊都贏得3面金牌，賽艇亦有兩金。中國奧委會另外表示港隊獎牌數創歷史新高，游泳及劍擊的部分細項具備世界一流實力水平。